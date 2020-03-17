Пандемия коронавируса Владимир Зеленский война на Донбассе

Зеленский тайно собирал у себя олигархов, говорит, для спасения страны

08:40
Зеленский тайно общался с олигархами - фото 1
Зеленский тайно общался с олигархами

Утром в понедельник, 16 марта, к офису президента подъехали автомобили Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Александра Ярославского и других олигархов. Встречу с ними президент проводил, судя по всему, в рамках "деолигархизации страны", которую он обещал до выборов.

Впрочем, само собой, обсуждали власть имущие явно не вопросы спасения предприятий Донбасса усилиями наваривающихся на украинцах.

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Журналисты "Схем" зафиксировали сначала приезд авто владельца холдинга ДТЭК. Затем к ОПУ приехали кортежи Ярославского и основателя копмпании "Кернел Групп" Андрей Веревский.

За час до встречи в офисе президента в столицу прибыл и Игорь Коломойский. Он прилетел из Днепра частным самолетом, которым обычно пользуется.

В итоге антикоррупционеры-расследователи обратились в офис президента с запросом о предоставлении им полного списка участников кулуарной встречи и вопросов, которые в ее ходе обсуждались, но у Зеленского весьма быстро отреагировали на "шокирующий материал".

Как заявил сам президент, Коломойский, Ахметов, Ярославский и другие олигархи приезжали к нему на вызов "для борьбы с коронавирусом".

- Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас, - якобы сказал бизнесменам лидер Зе команды.

Разумеется, все подобные пояснения встреч, которые даже не собирались анонсировать, являются чистейшей ложью. Особенно перед голосованиями Верховной Рады за архиважные законопроекты, которые могут значительно повлиять на весь олигархат. К слову, в режиме карантина по всей стране работа загнанного Зеленским насильно парламента может быть очень удобной для власти в целом. Ведь из-за страха коронавируса народ явно не окажет на "Слуг народа" достаточного для отказа от спорных голосований давления.

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Ринат Ахметов Игорь Коломойский Владимир Зеленский Офис Президента Новости Украина
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