Зеленский спровоцировал коренные изменения на рынке фаст-фуда

Зеленский ввел моду на шаурму

Когда-то президент США Дональд Трамп мог одним твитом спровоцировать миллиардные убытки Lokheed Martin или принести миллионы производителю кроссовок, с котором ввязался в спор. Теперь же нечто подобное делает президент Украины.

Все началось с того, что на День Киеве Владимир Зеленский написал поздравительный пост, в котором поделился своими эмоциями от города, в которой когда-то приехал и где пришел к успеху.

Незатейливый пост произвел фурор и стал вирусным, а заявленная в нем шаурма, как неотъемлемый, по мнению, президента, атрибут Киева, спровоцировала невероятный скандал, близкий к истерии.

Президент Зеленский запускает новый тренд

Дело в том, что некоторые киевляне из числа снобов ужасно возмутились и категорически отказались признавать "киевскость" за шаурмой.

Несколько дней в соцсетях велись баталии на тему "шаурмы" - верх брали то сторонники Зеленского, то его ненавистники. К дискуссию подключился даже сам президент - опубликовал фото себя и своих коллег на автозаправке как раз с этой самой шаурмой (правда, сделал это по дороге во Львовскую область, где случилась трагедия на шахте, потому веселая троллинг-картинка была не совсем уместна, однако сейчас не об этом).

Шаурма - лучший друг занятого человека

Как оказалось, пока одни киевляне всячески уничтожали президента за его любовь к мясу и еще чему-то в лаваше, другие жители столицы активно ринулись пробовать эту самую шаурму.

Как сообщает телеграм-канал Украина 24/7, продажи шаурмы в столице после "рекламы" этого яства удволились. Таким образом, произошел передел на рынке фаст-фуда - люди отказываются от "перепички", бургеров и хот-догов в пользу того, чего ранее стеснялись или боялись, - шаурмы, фалафели и прочих донер-кебабов. Вот такая история.

Редакция Без Табу не имеет ничего против шаурмы, однако предупреждает, что с наступлением лета и жары этот вид еду может быть не так полезен. Особенно, с учетом того, что многие "шаурмены" не придерживаются элементарных норм гигиены. Это беда не только Киева (только в 2018 шаурмой в столице отравились больше трех десятков людей), например, в прошлом году в Одессе некачественной шаурмой отравились немало людей, едва не поставив под угрозу пляжный сезон в городе.