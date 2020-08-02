Зеленский снова улетел на отдых

Зеленский опять отдыхает

Спустя две недели с момента своего последнего мини-отпуска в резиденции на острове Бирючий в Херсонской области, глава государства отправился чилить в Ивано-Франковсукую область.

Никаких официальных визитов на Прикарпатье у гаранта в этом регионе не запланировано, поэтому прибытие президента в государственную дачу "Синегора" у села Гута можно расценивать именно как очередную поездку на отдых.

Как утверждают местные журналисты, вертолет с Зеленским и его родственниками на борту приземлился у резиденции 31 июля. Летательный аппарат направлялся прямиком в "Синегору", без посадок в Ивано-Франковске или других областных центрах, где у президента могли бы быть какие-либо дела государственной важности.

По данным СМИ, Зеленский будет отдыхать как минимум все выходные. Это совпадает с официально опубликованным расписанием на сайте главы государства. Именно до понедельника в пресс-службе не анонсировали никаких событий с участием президента .

Напомним, с момента вступления в должность президента лидер Зе команды отдыхал как минимум восемь раз. Изначально он на несколько дней задержался в Канаде после государственного визита. Уже через пару месяцев, в 14 июля 2019-го, глава государства публично потусил в Одессе, куда отправился с рабочей поездкой. А к концу месяца его снова увидели в этом городе - на съемках финала "Лиги смеха" вместе с сыном Кириллом.

Следующая тусовка президента состоялась уже под новый год. 1 января он встречал в Буковели, где выставлял фоточки в Instagram. Впрочем, как оказалось, чуть позже он мотнулся в Оман. В ОПУ тщательно пытались скрывать эту поездку, даже пытались представить отдых как рабочую поездку, но под давлением неопровержимых доказательств сдались и признали правду. Последующие покатушки президента для передышки от работы в пресс-службе даже прекратили комментировать.