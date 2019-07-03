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Зеленский снова нарушил закон и отморозился от подписания документа об импичменте

17:00
Зеленский не вернул в Раду закон об импичменте президента - фото 1
Зеленский не вернул в Раду закон об импичменте президента

Президент Украины очень уж не желает, чтобы ему могли хоть как-нибудь огласить импичмент. Даже не смотря на то, что в принятом Верховной Радой законе процедура выглядит слишком уж сложной и маловероятной.

Судя по всему, именно из-за боязни того, что после подписания закона и возврата его в Раду депутаты могут каким-то образом мобилизоваться и сбросить Зе с трона, Зеленский и решил игнорировать подписание проекта закона.

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Впрочем, вполне может быть, что президенту попросту не до того, ведь в течение месяца на его столе скопились сотни документов, которые нужно рассмотреть и завизировать, но этого так и не было сделано.

Тем не менее, факт остается фактом: как ранее поступал Петр Порошенко, так сейчас нарушил закон и действующий гарант - документ был проигнорирован в течение 15 дней. Именно такой срок отведен президенту на наложение вето или подписание законопроекта, а также на передачу результата в Раду.

В то же время, по данным ряда СМИ, Зеленский все же показал свое отношение к принятому закону и воспользовался правом на вето, правда, сделал это тайно, чтобы ему не вспоминали предвыборные обещания едва ли не сразу после вступления в должность довести закон об импичменте до конца.

- В СМИ прошла информация, что наложено вето. К сожалению, документ еще не поступил в Верховную Раду. Поэтому я публично обращаюсь в офис президента: срочно предоставьте этот документ ВРУ, чтобы после голосования за Избирательный кодекс мы смогли мобилизоваться и преодолеть вето или проголосовать за эти предложения, - заявил сегодня спикер ВР Андрей Парубий.

Напомним, 6 июня парламент принял закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента. Он предусматривает урегулирование процедуры импичмента президента. Закон был передан президенту Зеленскому для подписания.

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закон законопроект Владимир Зеленский импичмент Верховна Рада Новости Украина
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