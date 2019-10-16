Зеленский сменил главу Управления госохраны

Зеленский назначил нового главу УГО

В среду, 16 октября, президент Украины подписал указ об увольнении "Киборга" Алексея Оцерклевича с должности руководителя УГО. При этом в качестве "компенсации" выдал ему погоны генерал-майора, перескочив несколько званий. Ранее Оцерклевич был полковником.

Документ, которому присвоили номер 755, опубликовали сегодня на сайте президента Украны.

Согласно указу, Оцерклевич с сегодняшнего дня уже не является главой Управления государственной охраны.

При этом указом №754 полковник получил высочайшее звание, которое гарантирует ему пожизненные выплаты от государства.

Оцерклевич стал главой УГО 29 мая, через несколько дней после инаугурации Зеленского. Назначение "киборга" с позывным "Купол" удивило и многих украинцев, и его самого. Тогда еще полковник заявил, что является кадровым военным, поэтому не ожидал предложения возглавить УГО.

Оцерклевич стал известен украинцам в декабре 2014-го, когда возле Донецкого аэропорта заигрывал с "Моторолой" и говорил о том, что "на Донбассе идет никому не нужная братская война". Впоследствии офицер утверждал, что ему просто нужно было расположить к себе террористов чтобы вывезти бойцов из ДАПа.

Сегодня же вторым указом Зеленский посадил на освободившееся место главы УГО Сергея Рудя.

Ранее он работал в Институте Управления государственной охраны Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и возглавлял Центр первичной и профессиональной подготовки института.