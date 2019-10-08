Зеленский сделал бывшую жену Портнова судьей Оболонского райсуда

Зеленский назначил бывшую жену Портнова судьей

С приходом во власть "новых людей" лакомые должности стали доставаться даже бывшим родственникам закшваренных персонажей. Так, значительно продвинулась карьера бывшей жены экс-замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова.

Согласно указу №735/2019, опубликованному на сайте президента вечером в понедельник, 8 октября, Инну Белоконную Зеленский определил в Оболонский районный суд.

Кроме нее глава государства назначил еще 19 судей для работы в местных ведомствах.

Сделал он это с отсылкой на части пятую статьи 126, перву статьи 128 и подпункту 2 пункта 16 первого раздела XV "Переходные положения "Конституции Украины", части шестой статьи 147, абзацу первому пункта 3 и пункта 40 раздела XII "Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

В документе указано, что Зеленский сделал судьями Погребищенского районного суда Винницкой области Антона Бойко, Хмельницкого горрайонного суда Валерия Вергелеса, Луцкого горрайонного суда Волынской области Вячеслава Покидюка, Пятихатского районного суда Днепропетровской области Юлию Фирс, Житомирского районного суда Житомирской области Максима Буткевича, Олевского районного суда Житомирской области Любомира Винара, Радомышльского районного суда Житомирской области Наталью Сиренко, Хортицкого районного суда города Запорожья Наталью Мурашову, Лисичанского городского суда Луганской области Юлию Калмыкову,Червоноградского городского суда Львовской области Дмитрия Рудакова, Яворивского районного суда Львовской области Наталью Швед, Братского районного суда Николаевской области Инну Скарницкую, Красноокнянского районного суда Одесской области Елену Бурдинюк, Заричненского районного суда Ровенской области Руслану Снитчук, Балаклейского районного суда Харьковской области Юрия Феленко, Харьковского районного суда Харьковской области Ирину Березовскую, Чернобаевского районного суда Черкасской области Ирину Квашу и Василия Левченко, а также Бахмачского районного суда Черниговской области Наталью Лободу.

Белоконная, с которой Портнов якобы не поддерживает отношения, становится судьей не первый раз. До этого ее приход в служители Фемиды по странному стечению обстоятельств совпал с работой Портнова в Высший совет юстиции.