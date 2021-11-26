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Зеленський розповів про державний переворот за участі Ахметова

13:56
Президент і заколотник - фото 1
Президент і заколотник / 24 канал

26 листопада Президент України Володимир Зеленський проводить велику пресконференцію. Вода відбуваєтсья в складних для держави умовах - країна живе в умовах російського вторгнення.

За словами Президента, йому відомо про різні варіанти дестабілізації ситуації в Україні.

Один з них - відкрите військове вторгнення росіян.

Другий - державний переворот.

Зеленський заявив, що українська розвідка надала йому дані про держпереворот, який готується 1-2 грудня. За словами Президента, у нього може бути втягнутий олігарх Рінат Ахметов.

"У нас є агентурна інформація і навіть звукова, де представники України та Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у цьому, буде задіяний $1 млрд", - заяви Президент.

Заява Зеленського про Ахметова та заколот, відео "УП":

На думку Зеленського, це «підстава» Ахметова, якого у війну втягує «його близьке оточення».

«Я вважаю, що це операція, його втягують у війну проти держави Україна. Вважаю, що він розпочав її, вважаю, що, на жаль, це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу, проти Президента, який обраний народом України», — наголосив він.

Також Зеленський уточнив, що під словами «представники Росії» він має на увазі співробітників російських спецслужб, які говорять із «деякими товаришами з України», що нібито суспільство готове і потрібно «донести інформацію, що нині Рінат Ахметов готовий включитися в питання «зміни чинного Президента».

«Я вважаю, що він може навіть про це не знати, а може і знати. Я запрошую Ріната Ахметова на Банкову послухати ту інформацію, якою можна поділитися, або до відповідних органів, де він може сприймати цю інформацію. Мені здається, що це важлива інформація для нашого суспільства», — додав Президент.

Водночас Зеленський запевнив, що він — «не Янукович», і втікати з України не збирається. «І не Порошенко — на загибелі людей «Небесної сотні» на бульдозер вилазити теж не буду. Буду в ці дні очікувати всіх тих, хто там збирається, і з задоволенням працювати на Банковій», — сказав глава держави.

Окрім цього, Зеленський заявив, що не вірить у державні перевороти, як і в те, що «Ахметов побіжить».

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Бабель
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