В Украине могут разрешить ВКонтакте и работу российских сервисов - к чему это приведет

Судьбу запрета ВКонтакте нужно решать уже сейчас

Срок действия указа президента о блокировке и российских соцсетей и пропагандистских сайтов, написанного на основании решения СНБО, заканчивается, но старые риски для нацбезопасности страны могут проявиться с новой силой.

Деятельность российских спецслужб в соцсетях перед началом войны и непосредственно при старте агрессии РФ в СБУ называют одним из основных направлений гибридной войны.

Указ, который был составлен ещё при Порошенко, как убеждены сотрудники Службы безопасности, является чрезвычайно необходимым, хотя и несколько "криво" составленным. Как оказалось, документ, который обязывал провайдеров прикрыть доступ людей к "Одноклассникам" и "ВК", носил лишь рекомендательный характер.

По крайней мере, уже при Зеленском огромное количество провайдеров российские соцсети пооткрывали, а никаких наказаний для них, как оказалось, вообще не предусмотрено. Чтобы проверить провайдера на предмет выполнения решения СНБО, сотрудникам СБУ нужно провести обыск, но разрешение для этого получить невозможно, ведь непослушание в данном случае не попадает под уголовную или даже административную ответственность. Хотя последствия от открытого доступа к пропаганде колоссальны и убийственный.

Само собой, все провайдеры, которые пошли на поводу у "запросов общества", просто отмазываются, мол, пользователи сидят через VPN. И, конечно, количество тех, кому "Вконтактик" остался "родненьким" и нет никакой разницы, в какой из соцсетей читать ленту, было весьма немалым даже без "зрады" поставщиков интернет-услуг. Только вот статистика полезности запрета говорит о его необходимости сама за себя.

Чтобы ни у кого не было сомнений в том, что через ВКонтакте, "Одноклассники" и прочие ресурсы напрямую организовывали воздействие русскими, достаточно лишь упомянуть, что абсолютное большинство местных боевиков было завербовано кураторами из РФ для участия в войне именно с помощью соцсетей.

Благодаря группам с сотнями тысяч подписчиков, оккупанты собирали данные о передвижении военной техники ВСУ, руководили наводчиками артиллерии и организовывали поддержку своих войск обезумевшими от ТВ и пропаганды в соцсетях жителями Донбасса. Само собой, после запрета VK глобально ситуация не изменилась, но мощнейшее оружие русских оказалось "законсервированным".

Об этом свидетельствуют и данные СБУ, и аналитика Центра стратегических коммуникаций НАТО. К примеру, в 2014-м охват жителей Украины с учетом Донбасса и Крыма в российских соцсетях значительно превышал 70%. В 2017-м этот показатель упал до 60, а сейчас в ВК сидит лишь пять миллионов пользователей (22% населения).

С учетом того, что эти цифры включают живущих в Крыму, "ДНР" и "ЛНР", где никакие запреты на пропаганду не работали, можно утверждать об успехе запрета в сфере нацбезопасности. Подтверждением этому является и то, сколько уголовных дел завели сотрудники нашей спецслужбы за активное действие в ВК в интересах страны-агрессора - они пошли на снижение.

И поясняется это не тем, что в СБУ перестали работать, а именно снижением террористических проявлений. С массовым уходом наших сограждан из ВКонтакте русским пришлось переформатировать целые отделы ФСБ, нацеливая их на "окучивание" жителей оккупированных и приближенных к ним территорий, а также на работу с других соцсетях.

При этом о тех гражданах, которые продолжают пользоваться ВК, пропагандисты не забывают - им постоянно подсовывают всевозможные посты, которые нацелены или на усиление ненависти у собственному государству, или на смену у человека риторики от ярого патриотической к пророссийской.

Ещё одним немаловажным аспектом закрытая российских соцсетей стал финансовый удар для агрессоров. Имея выход к многомиллионной аудитории в Украине, русские с помощью рекламы косили лишь по приблизительным данным около двух миллиардов гривен в год. Стоит ли говорить, что эти доходы направлялись на усиление пропаганды и финансирование бандформирований.

Теперь же шансы на то, что все находящиеся под запретом рынки для российских ресурсов будут закрытыми, уменьшаются с каждым днём. Решат ли в СНБО продлить санкции, - вопрос большой. К тому же не ясно, воспринимает ли сам президент угрозу от соцсетей как нечто вполне осязаемое, или запрет ВКонтакте видится ему "разделением народа".