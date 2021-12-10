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Зеленський провів переговори з Байденом і узгодив позиції

09:45
Глава Української держави подякував Джозефу Байдену за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету України - фото 1
Глава Української держави подякував Джозефу Байдену за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету України / ОП

Президент України Володимир Зеленський 9 грудня провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

Ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.

Відбувся обмін оцінками щодо перебігу та результатів перемовин лідерів Сполучених Штатів і Росії.

Глава Української держави подякував Джозефу Байдену за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави та підтвердив непохитну налаштованість на пошук шляхів до миру на Донбасі.

Сторони скоординували позиції щодо подальших кроків у цьому напрямі. Володимир Зеленський наголосив, що ми маємо чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу й готові обговорювати їх у різних форматах.

Глави держав також предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії, що триває.

Окрему увагу Президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки нашої держави. Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає проект «Північний потік – 2» виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії.

У цьому зв’язку були обговорені конкретні кроки, що можуть бути здійснені для посилення енергетичної стійкості України.

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Офіс Президента України
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