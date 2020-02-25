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Зеленский пригрозил "лишить" Кабмин зарплат: Известно почему

14:10
Зеленский пригрозил лишить Кабмин зарплаты: Известно почему - фото 1
Зеленский пригрозил лишить Кабмин зарплаты: Известно почему

Во вторник, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил лишить Кабмин зарплат, если в ближайшие два месяца правительство не закроет задолженность перед шахтерами.

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Об этом глава государства заявил во время выступления на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

"Если не будем это закрывать (вопрос зарплат шахтеров - прим. ред.), если пропустим хоть сутки, тогда будет справедливо, что все правительство не будет получать заработную плату эти месяцы", - сказал Владимир Зеленский.

Как уточнил президент, задолженность государства перед украинскими шахтерами составляет около 1, 5 млрд грн.

Отметим, что согласно последним соцопросам, у Владимира Зеленского наблюдается значительное снижение рейтинга ( 44% граждан готовы снова за него проголосовать на выборах - прим. ред.). Следовательно можно предположить, что очередной выпад президента Украины продиктован явно электоральными целями.

Напомним, Порошенко унизил шахтера.

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Владимир Зеленский Кабмин зарплата Новости Украина
Громадське
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