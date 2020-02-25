Зеленский пригрозил "лишить" Кабмин зарплат: Известно почему

Зеленский пригрозил лишить Кабмин зарплаты: Известно почему

Во вторник, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил лишить Кабмин зарплат, если в ближайшие два месяца правительство не закроет задолженность перед шахтерами.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

"Если не будем это закрывать (вопрос зарплат шахтеров - прим. ред.), если пропустим хоть сутки, тогда будет справедливо, что все правительство не будет получать заработную плату эти месяцы", - сказал Владимир Зеленский.

Как уточнил президент, задолженность государства перед украинскими шахтерами составляет около 1, 5 млрд грн.

Отметим, что согласно последним соцопросам, у Владимира Зеленского наблюдается значительное снижение рейтинга ( 44% граждан готовы снова за него проголосовать на выборах - прим. ред.). Следовательно можно предположить, что очередной выпад президента Украины продиктован явно электоральными целями.

Напомним, Порошенко унизил шахтера.