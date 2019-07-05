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Зеленский представил донецкого губернатора, брат которого работает в "МГБ"

15:00
Зеленский все же назначил Павла Кириленко губернатором - фото 1
Зеленский все же назначил Павла Кириленко губернатором

В пятницу, 5 июля, президент Украины не только подписал указ о весьма странном назначении малость зашкваренного правоохранителя главой региона, но и представил его подчиненным.

Как и ожидалось, Владимир Зеленский не изменил себе и не стал менять кандидатуру претендента на должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Зеленский назначил губернатором Донецкой области брата боевика "ДНР" (ФОТО)

Так что кресло занял человек, который напрямую связан с террористической "республикой". Павла Кириленко лидер Зе команды представил как "настойчивого и принципиального человека".

При этом о ближайшем родственнике губернатора, который в 120 километрах от Краматорска восседает в кресле карателя-спецслужбиста из "МГБ", Зеленский, разумеется, умолчал, вернее - отделался общими фразами.

"Люди, которые живут на временно оккупированных территориях, такие же украинцы, дефектов у них нет. С братом человек не разговаривает по, так сказать, политическим разногласиям», – отметил Зеленский, добавив, что взаимоотношения с братом для Кириленко – "это больной вопрос".

Перед представлением чиновника на сайте президента появился подписанный им указ №482/2019 о назначении Кириленко.

О самом главе региона известно не очень уж и многое. В органах прокуратуры он работал с 2008 года. Начинал карьеру в Донецке, но в последнее время был военным прокурором Ужгородского гарнизона.

Отец же нового председателя военно-гражданской администрации числится совладельцем бизнеса, зарегистрированного в оккупированном Енакиево.

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