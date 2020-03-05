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Зеленский предложил украинке бросить собачку в Китае

17:00
Зеленский предложил украинке бросить собачку в Китае - фото 1
Зеленский предложил украинке бросить собачку в Китае

Президент Владимир Зеленский посоветовал украинке Анастасии Зинченко бросить свою собачку, чтобы вылететь из Уханя в Украину.

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Об этом сообщает "Укринформ".

"Если Китай не выпускает ни одного животного с территории Китая, мы ничего не можем (сделать – прим. ред.). Мы, как государство, можем ей предложить, и все уже больше, чем любому другому человеку, предложено: хоть завтра мы вас забираем, собачку мы забираем даже в посольство, то есть собачка будет там", - заявил глава государства.

Напомним, что ранее Анастасия Зинченко отказалась эвакуироваться из-за Уханя, поскольку ей не разрешили пронести собачку на борт украинского самолета.

Позже об этой истории услышал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства пообещал девушке скорое возвращение на Родину, однако за две недели каких-либо действий для эвакуации украинки предпринято не было.

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Коронавирус из Китая Китай Владимир Зеленский Новости Украина
Укринформ
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