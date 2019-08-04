Зеленский посягнул на мешающее Коломойскому руководство Нацбанка

Зеленский будет менять всю верхушку НБУ

Хотя изначально в Зе команде говорили, что регулирующий работу банков и всей системы орган - НБУ - трогать не будут, на деле ситуация выглядит совсем не так.

Во-первых, руководство Национального банка Украины весьма жестко борется с Игорем Коломойским и пытается не вернуть ему "ПриватБанк", в который после национализации влили миллиарды.

Во-вторых, НБУ старается сдерживать полуискусственное укрепление гривны, что ведет к недобору Зеленским очков на популистической борьбе, ведь достижение доллара по 8 на пару дней даст президенту почувствовать себя народным любимчиком. Правда, если национальная валюта затем пробьет порог в 50, от симпатий к президенту ничего не останется, но Зеленский ведет себя не как игрок в долгую.

В общем, ради установления полной вертикали власти в своих руках в Зе команде решили не размениваться по мелочам и оформить собственных людей в совет НБУ, а также в его правление.

- В сентябре президент планирует внести представление на увольнение Якова Смолия с должности главы НБУ, - отметил журналист Юрий Дощатов, ссылаясь на собственные источники. - Вслед за ним освободится и все правление. Затем следует ждать замену членов совета НБУ по квоте президента.

Пока же Смолий и команда говорят о том, что в отставку уходить не собираются и даже напоминают всем о том, что НБУ - независимый от главы государства или иных структур орган. Правда, давление на регулятор со стороны новых власть имущих уже усиливается. Так, с помощью Барышевского суда Игорь Коломойский попытался отстранить от работы Екатерину Рожкову, которая отстаивает позицию государства по поводу "ПриватБанка".