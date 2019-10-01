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Недоговороспособный Зеленский и подковерные игры: Данилюк пояснил уход из СНБО

17:00
Данилюк сбежал из Зе команды из-за интриг - фото 1
Данилюк сбежал из Зе команды из-за интриг

"Реформатор" Александр Данилюк пробыл в команде Зеленского не долго, хотя свою роль сыграл. Уже бывший секретарь СНБО решил уйти с должности после того, как другие власть имущие устроили дикие подковерные игры, а зарешать проблему с президентом ему не удалось.

Как следует из интервью Данилюка изданию "Гордон", президент и сам погряз в разборках внутри своей команды, а посему прийти к пониманию у экс-министра финансов с ним не получилось.

Первый пошел: Зеленский уволил Данилюка

По словам Данилюка, уйти с должности он решил из-за того, что не хочет участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей":

- Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи. Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы исправить ситуацию, но к единой позиции мы не пришли. Хотя отношения у нас остались конструктивные. Не исключаю, что буду помогать ему, консультировать.

При этом бывший министр заявил, что у многих пришедших к власти представителей Зе команды "низкий уровень профессионализма".

Теперь же, по некоторым данным, экс-министр может стать послом Украины в Великобритании. По крайней мере, паспорт этой страны у него есть.

 

 

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Александр Данилюк Владимир Зеленский СНБО Новости
Гордон
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