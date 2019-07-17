Зеленский поскандалил с главой аэропорта и пообещал помочь Коломойскому обогатиться

Зеленский выступил с критикой николаевских чиновников, но проблемы решать не стал

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Николаев в среду, 17 июля, ознаменовалась сразу несколькими серьезными скандалами. Помимо показательного отчитывания чиновников, ничего другого в регионе гарант делать не собирался.

В принципе, именно на это и обратил внимание директор николаевского аэропорту Федор Барна.

После того, как Зеленский прибыл на территорию объекта якобы разобраться "с беспределом, достроить аэропорт", и начал рассказывать, как все должно работать в теории, чиновник вспылил и спросил, хочет ли президент помочь, или попросту всех построить.

Гарант же внятно ответить на этот вопрос не смог, промычав: "Кого всех? Далее сами разбирайтесь, поехали!", и начал сбегать с территории аэропорта.

Барна в итоге бежал за Зе, извиняясь, и прося у него помощи:

"Простите, я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы здесь был аэропорт?".

В итоге Зеленский все же пообещал помочь аэропорту, но при этом еще и решить проблему Игоря Коломойского. Глава государства заявил, что приложит все усилия, чтобы в николаевский аэропорт зашла известная своим диким отношением к клиентам и завышенными из-за монополии ценами компания МАУ.

На самом же деле, местные чиновники ждали от президента совсем другой помощи. Для завершения строительства аэропорту нужно выделить дополнительные средства - 150 миллионов гривен в этом году, а также 450 миллионов в следующем.

Смотрите видео перепалки Зеленского с директором николаевского аэропорта онлайн (с 1:25:30):