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Зеленский поругался с Разумковым и предложил ему уволиться, - СМИ

Вчера, 21:00
Разумков недоволен идиотами из "Слуги народа" - фото 1
Разумков недоволен идиотами из "Слуги народа"

На днях президент Украины провел встречу со спикером парламента Дмитрием Разумковым, которая закончилась для обоих политиков совершенно неудачно.

Как утверждают источники издания "Украинская правда", в ходе беседы Разумков заявил Зеленскому, что крайне недоволен потерей своей репутации из-за зашкваров нардепов от "Слуги народа".

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Мол, ватоголовые и недалекие парламентарии своими действиями и заявлениями бросают тень на одного из лидеров Зе команды. Предложение же Разумкова было вполне адекватным: более жестко реагировать на зашквары своих представителей внутри партии.

Впрочем, Зеленский на репутационные потери своего коллеги отреагировал весьма остро и заявил, что если спикера ВР не устраивает сложившаяся ситуация, он может подать в отставку.

Почувствовавший себя сильным политиком Разумков ответил шоумену-президенту ультиматумом и предложил поставить на голосование снятие его с должности.

По данным СМИ, после такого диалога, ни о чем конкретном не договорившись, политики разошлись.

Напомним, в верхушке Зе команды и власти грядут большие перемены. Вместо Алексея Гончарука Зеленский готовится назначить премьер-министром Сергея Тигипко.

"Крепкий хозяйственник" из числа экс-рыгов целиком и полностью вписывается в политику Зеленского и его окружения, а прощупывание общества на предмет отношения к Валерию Хорошковскому в качестве премьера, как утверждают источники Без Табу, провалились. Поэтому из двух вероятных и не совсем прокураинских кандидатур на должность в Офисе президента решили выбрать чуть меньше зашкваренного персонажа.

Ранее Тигипко значился вице-премьер-министром, главой минсоцполитики и НБУ, нардепом, заместителем главы Партии регионов и лидером собственной политсилы "Сильная Украина".

После ухода из Кабмина в 2012-м фамилия Тигипко особенно нигде не всплывала вплоть до 2019-го года, когда бизнесмен купил у Петра Порошенко "Кузницу на Рыбацком".

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Украинская правда
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