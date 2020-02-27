Зеленский поругался с Разумковым и предложил ему уволиться, - СМИ
На днях президент Украины провел встречу со спикером парламента Дмитрием Разумковым, которая закончилась для обоих политиков совершенно неудачно.
Как утверждают источники издания "Украинская правда", в ходе беседы Разумков заявил Зеленскому, что крайне недоволен потерей своей репутации из-за зашкваров нардепов от "Слуги народа".
Мол, ватоголовые и недалекие парламентарии своими действиями и заявлениями бросают тень на одного из лидеров Зе команды. Предложение же Разумкова было вполне адекватным: более жестко реагировать на зашквары своих представителей внутри партии.
Впрочем, Зеленский на репутационные потери своего коллеги отреагировал весьма остро и заявил, что если спикера ВР не устраивает сложившаяся ситуация, он может подать в отставку.
Почувствовавший себя сильным политиком Разумков ответил шоумену-президенту ультиматумом и предложил поставить на голосование снятие его с должности.
По данным СМИ, после такого диалога, ни о чем конкретном не договорившись, политики разошлись.
Напомним, в верхушке Зе команды и власти грядут большие перемены. Вместо Алексея Гончарука Зеленский готовится назначить премьер-министром Сергея Тигипко.
"Крепкий хозяйственник" из числа экс-рыгов целиком и полностью вписывается в политику Зеленского и его окружения, а прощупывание общества на предмет отношения к Валерию Хорошковскому в качестве премьера, как утверждают источники Без Табу, провалились. Поэтому из двух вероятных и не совсем прокураинских кандидатур на должность в Офисе президента решили выбрать чуть меньше зашкваренного персонажа.
Ранее Тигипко значился вице-премьер-министром, главой минсоцполитики и НБУ, нардепом, заместителем главы Партии регионов и лидером собственной политсилы "Сильная Украина".
После ухода из Кабмина в 2012-м фамилия Тигипко особенно нигде не всплывала вплоть до 2019-го года, когда бизнесмен купил у Петра Порошенко "Кузницу на Рыбацком".