Зеленский поругался с Разумковым и предложил ему уволиться, - СМИ

Разумков недоволен идиотами из "Слуги народа"

На днях президент Украины провел встречу со спикером парламента Дмитрием Разумковым, которая закончилась для обоих политиков совершенно неудачно.

Как утверждают источники издания "Украинская правда", в ходе беседы Разумков заявил Зеленскому, что крайне недоволен потерей своей репутации из-за зашкваров нардепов от "Слуги народа".

Мол, ватоголовые и недалекие парламентарии своими действиями и заявлениями бросают тень на одного из лидеров Зе команды. Предложение же Разумкова было вполне адекватным: более жестко реагировать на зашквары своих представителей внутри партии.

Впрочем, Зеленский на репутационные потери своего коллеги отреагировал весьма остро и заявил, что если спикера ВР не устраивает сложившаяся ситуация, он может подать в отставку.

Почувствовавший себя сильным политиком Разумков ответил шоумену-президенту ультиматумом и предложил поставить на голосование снятие его с должности.

По данным СМИ, после такого диалога, ни о чем конкретном не договорившись, политики разошлись.

Напомним, в верхушке Зе команды и власти грядут большие перемены. Вместо Алексея Гончарука Зеленский готовится назначить премьер-министром Сергея Тигипко.

"Крепкий хозяйственник" из числа экс-рыгов целиком и полностью вписывается в политику Зеленского и его окружения, а прощупывание общества на предмет отношения к Валерию Хорошковскому в качестве премьера, как утверждают источники Без Табу, провалились. Поэтому из двух вероятных и не совсем прокураинских кандидатур на должность в Офисе президента решили выбрать чуть меньше зашкваренного персонажа.

Ранее Тигипко значился вице-премьер-министром, главой минсоцполитики и НБУ, нардепом, заместителем главы Партии регионов и лидером собственной политсилы "Сильная Украина".

После ухода из Кабмина в 2012-м фамилия Тигипко особенно нигде не всплывала вплоть до 2019-го года, когда бизнесмен купил у Петра Порошенко "Кузницу на Рыбацком".