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Нардеп от "Слуги народа" хочет дать российским "журналистам" возглавлять издания в Украине

Вчера, 21:40
Мотовиловец не против работы российских пропагандистов в Украине - фото 1
Мотовиловец не против работы российских пропагандистов в Украине

Представитель пропрезидентской партии Андрей Мотовиловец выступает против запрета для российских террористов занимать ключевые должности в украинских средствах массовой информации. Свою позицию очередной вскрывшийся парламентарий озвучил в ходе конференции по реформам.

Выступая на мероприятии под названием "Форум реформ: на пути в Вильнюс", Андрей Мотовиловец объявил, что озвучит не позицию всей фракции, а исключительно свою личную.

В ООН призвали Зе-команду отказаться от закона о СМИ

После чего сразу же начал топить за возможную работу российских пропагандистов в Украине. Причем не на рядовых, а на руководящих должностях.

- Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украине. Я считаю, что пусть талантливые люди, журналисты из России приезжают работать сюда, поскольку здесь действительно есть свобода слова, и возможно их развитие как личностей, - пояснил свою определенно не государственную позицию нардеп.

В то же время глава минкульта Владимир Бородянский, который пытается всеми правдами и неправдами прижать свободную прессу к ногтю, считает необходимыми ограничения для владения гражданами РФ украинскими СМИ.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что необходимо ввести ограничения на владение гражданами РФ украинским СМИ и участие в них российского капитала. В то же время многие СМИ называют законопроект неизвестного автора драконовским и авторитарным, поскольку он даст возможность не только ограничить работу пророссийской прессы в Украине, что, безусловно, нужно, но и убить свободу слова в стране. Правда, в Зе команде делают вид, что проводят по нему общественные слушания, только в них участвуют удобные для "Слуг народа" "эксперты".

Напомним, в парламент в ближайшее время могут внести ряд законов, которые нацелены на регулировку медиа и фактическое уничтожение неугодных СМИ.

Свободы распространения и получения информации могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия". В этой формулировке и кроется основная загвоздка закона, поскольку власть имущие могут считать, к примеру, протестные акции угрозой национальной безопасности, а журналистские расследования преступлений политиков - защитой репутации.

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