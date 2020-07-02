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Зеленский попросил Раду уволить главу НБУ - ФОТО

02 июля, 12:35
Зеленский попросил Раду уволить главу НБУ - фото 1
Зеленский попросил Раду уволить главу НБУ

В четверг, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы НБУ Якова Смолия.

Глава НБУ утверждает, что Украина может справиться с госдолгом без кредитов МВФ

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на сайт парламента.

Согласно законам Украины, уволить главу Нацбанка может лишь украинский парламент по инициативе главы государства. Предположительно, данный вопрос будет вынесен на голосование ВРУ в пятницу, 3 июля.

Зеленский попросил Раду уволить главу НБУ - ФОТО - фото 202199

Напомним, что…

Яков Смолий занимал должность главы НБУ с 15 марта 2018 г. Его кандидатуру лично поддержал пятый президент Украины Петр Порошенко.

1 июля 2020 г. глава Нацбанка написал заявление об увольнении из-за "систематического политического давления", препятствующего исполнению его обязанностей. В ответ Офис президента Украины заявил о поддержке полной независимости регулятора и попросил не доверять "непроверенным слухам".

Как бы там ни было, но отставка Смолия сильно ударила по финансовому имиджу нашей страны. В частности, с заявлениями обеспокоенности выступили как послы G7, так и представители МВФ.

Кроме того вероятное увольнение главы НБУ стоило Украине 1,75 миллиарда долларов - соглашение по размещению еврооблигаций на эту сумму ранее отменил Минфин.

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Яков Смолий Владимир Зеленский НБУ Новости Украина
Без табу
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