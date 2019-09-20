Зеленский подписал закон об отложении штрафов для "евробляхеров"

Зеленский избавил евробляхеров от штрафа на 90 дней

В пятницу, 20 сентября, президент Владимир Зеленский решил пойти на поводу у достаточно большой категории населения - владельцев машин на европейских номерах. Тем не менее, рано или поздно главе государства придется пойти на непопулярные меры и ввести штрафы.

Сегодня лидер Зе команды поставил свою подпись под законом об отсрочке применения драконовских штрафов за нарушение режима ввоза в страну машины из-за границы.

Об этом свидетельствует статус закона, отображаемый на сайте ВР.

Согласно документу, начало наступления момента, когда к "евробляхерам" можно будет применять огромные штрафы, откладывается на 90 дней. Все это время владельцы завезенных из стран ЕС авто могут растаможить свои машины, но при оплате всех до копейки акцизных сборов и налогов. Поскольку легализация большинства тачек будет стоить их хозяевам 5-7 тысяч евро при цене на саму машину в 1-1,5 тысяч у.е, растамаживаться, разумеется, никто не будет. Все, кто хотел получить украинскую регистрацию на машину, сделали это еще когда действовали государственные скидки.

Так что Зеленский просто отсрочил недовольство своими действиями немалой категории граждан.

Напомним, в конце сама идея отложить штрафы принадлежит именно президенту. В середине июля он обратился к ВР с предложением рассмотреть проект закона об этом. Нардепы Рады воського созыва отказались поддержать инициативу. Продлили внесанкционный период уже новые депутаты, прошедшие в парламент на внеочередных выборах.