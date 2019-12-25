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Зеленский "под елочку" назначил нового главу СБУ в Ровенской области

13:00
Зеленский назначил главу СБУ в проблемном регионе - фото 1
Зеленский назначил главу СБУ в проблемном регионе

Накануне праздников президент Украины перевел Андрея Тимченко из статуса исполняющего обязанности руководителя в действующего главу управления региона. Судя по всему, юный по меркам службы подполковник, Зеленского удовлетворяет.

На сайте главы государства опубликовали указ о назначении 40-летнего Андрея Тимченко главой СБУ в Ровенской области.

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"Назначить Тимченко Андрея Анатольевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области", - сказано в документе, которому присвоили номер №951 / 2019.

Зеленский 'под елочку' назначил нового главу СБУ в Ровенской области - фото 193346

До своего перевода в Ровно подполковник работал в Управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в Киеве.

К слову, с экономической безопасностью в Ровенской области как раз таки и царит полный швах. По словам Зеленского, предыдущее руководство службы никак не справлялось с янтарными старателями, которые, во-первых, крышевались правоохранителями, а, во-вторых, создали свою "республику" с автоматами и БТРами. По этой причине президент в июне этого года и разогнал руководство службы в регионе.

На место переведенных начальников прибыл Тимченко, чьей работой глава Зе команды, судя по всему, доволен. Впрочем, с добычей янтаря ситуация нисколько не изменилась. Даже после предложений сделать добычу легальной и запрета на экспорт "солнечного камня".

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Ровенская область Владимир Зеленский СБУ Янтарная мафия Новости
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