Зеленский "под елочку" назначил нового главу СБУ в Ровенской области

Зеленский назначил главу СБУ в проблемном регионе

Накануне праздников президент Украины перевел Андрея Тимченко из статуса исполняющего обязанности руководителя в действующего главу управления региона. Судя по всему, юный по меркам службы подполковник, Зеленского удовлетворяет.

На сайте главы государства опубликовали указ о назначении 40-летнего Андрея Тимченко главой СБУ в Ровенской области.

"Назначить Тимченко Андрея Анатольевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области", - сказано в документе, которому присвоили номер №951 / 2019.

До своего перевода в Ровно подполковник работал в Управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в Киеве.

К слову, с экономической безопасностью в Ровенской области как раз таки и царит полный швах. По словам Зеленского, предыдущее руководство службы никак не справлялось с янтарными старателями, которые, во-первых, крышевались правоохранителями, а, во-вторых, создали свою "республику" с автоматами и БТРами. По этой причине президент в июне этого года и разогнал руководство службы в регионе.

На место переведенных начальников прибыл Тимченко, чьей работой глава Зе команды, судя по всему, доволен. Впрочем, с добычей янтаря ситуация нисколько не изменилась. Даже после предложений сделать добычу легальной и запрета на экспорт "солнечного камня".