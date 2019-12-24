Богатейший 36-летний СБУшник получил элитную квартиру в центре Киева (ВИДЕО)

СБУшник Беззубенко оказался олигархом

Начальник первого управления экономической контрразведки СБУ Николай Беззубенко стал владельцем служебной квартиры за пять миллионов гривен. При этом в жилье он по факту совсем не нуждается, а наоборот может спонсировать Службу на деньги, происхождение которых не может пояснить.

Журналисты проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом" раскопали интереснейшую историю о доходах семьи Беззубенко. 36-летний глава управления СБУ официально может считаться нищим, а его родственники при этом владеют дорогущей недвижимостью, хотя никогда не занимались предпринимательской деятельностью.

Работавшая в больнице мать офицера является официальной хозяйкой квартиры в новостройке бизнес-класса в Киеве на Кахи Бендукидзе,2. Купило эту однушку семейство Беззубенко после продажи записанной на отца двухкомнатной квартиры на Печерске. Правда, как именно мужчина с зарплатой в две тысячи гривен сумел заработать около 80 тысяч долларов, никому неизвестно.

Небедными людьми с крутой недвижимостью оказались и родители жены СБУшника. Валентина Саенко, теща сотрудника спецслужбы, с 2015-го владеет однокомнатной квартирой в ЖК "Новодемеевский". При этом два года назад на нее оформили еще одну квартиру в соседнем доме. Общая стоимость жилья, которым владеет теща, составляет около 9 миллионов гривен. Сама женщина никаких доходов официально не получает: ее ФОП уже 10 лет не показывает никакой прибыли. То же самое касается и тестя - владельца 4-комнатной квартиры площадью 160 "квадратов" в элитном ЖК "Французский квартал". В этом жилье стоимостью около 300 тысяч долларов и обитает сам Николай Беззубенко, тогда как семья жены живет в доме в селе Ракитном.

Что касается автопарка Беззубенко, то на жену СБУшника оформлен купленный три года назад в салоне Lexus RX 200T. Обошелся он правоохранителю как минимум в 50 тысяч долларов. Супруга также владеет и шестилетним Folkswagen Touareg, который на момент покупки также стоил от 50 тысяч у.е.

Впрочем, на этих машинах ездит сам Беззубенко, а его вторая половинка рассекает на новеньком BMW X7. Официальной владелицей этой машины значится Екатерина Фомина - женщина, которая когда-то выдавала какую-то доверенность на дальнюю родственницу, но сама при этом не имеет даже водительских прав.

Помимо недвижимости в Украине на Юлию Беззубенко оформлены и квартиры в Черногории. В элитном курортном районе городка Будва на берегу Адриатического моря расположена новостройка, проект которой воплощала в жизнь компания Status stroy group. Управляет этой фирмой некая Алина Жупий - обладательница доверенности на счета жены СБУшника в Черногории. Примечательно, что продвижением крутой новостройки занимается агентство недвижимости, которым владеет некий Александр Юрченко. Он - бывший сотрудник Службы и дядя Беззубенко.

Вопросом, откуда же деньги у "нищего" главы управления контрразведывательной защиты экономики, журналисты задавались не долго, поскольку ответ находится на поверхности. За последние 10 лет жена СБУшника нигде не работала, но два года назад у нее внезапно появились несколько юридических фирм. Все они занимаются консультацией и отмазыванием крупных медпредприятий от уголовной ответственности. То есть, фактически помогают фирмам не попадать в зону видимости управления, которое находится в подчинении у Беззубенко.