Зеленский почему-то до сих пор - самый уважаемый украинский политик

Все на доверии / Офис Президента Украины

Данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", свидетельствуют, что президент Украины Владимир Зеленский остается политиком, котором доверяет наибольшее число украинцев.

Ему доверяют 41% респондентов, а не доверяют - 54%. Цифры не ахти какие, но они позволяют возглавить президенту Рейтинг доверия среди национальных политиков.

На втором месте по уровню доверия с большим отставанием спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков - ему доверяют 29% опрошенных, 37% - не доверяют (29% - его не знают).

Сопредседателю "ОПЗЖ" лишенному харизмы, но не связей с оккупантами Юрию Бойко доверяют - 27%, не доверяют - 55%, еще 12% его не знают.

Лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко доверяют - 26%, не доверяют - 69%.

Лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко - 23% и 73% (ОПЯТЬ?) соответственно.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 14%, более четверти не знают его и более половины - ему не доверяют.

Также опрос показал, что если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы Президента, то большинство голосов избирателей получил бы действующий глава государства Зеленский.

Его поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

На втором месте был бы Бойко от "ОПЗЖ", за которого проголосовали бы 16,6%. За Порошенко отдали бы голоса 13,3% избирателей.

Тимошенко получила бы 10,5%, лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко - 6,4%, экс-премьер Владимир Гройсман - 6,1%, Олег Ляшко - 4,7%, юморист Сергей Притула - 4,1%, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок - 2,6%, мэр Киева Виталий Кличко - 2,3%.

В парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 21,6% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.

За партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» готовы проголосовать 17,4%, партию «Европейская солидарность» - 14,5%, партию «Батькивщина» - 10,9%.

За партию «Украинская стратегия Гройсмана» отдали бы свои голоса 5,7%, Радикальную партию - 5,6%, партию «За будущее» - 3,7%, партию «Свобода» - 3,2%, партию УДАР Виталия Кличко - 3,1%, партию Шария - 2,9%, партии «Голос» и «Сила и честь» - по 2,8%, партию «Наш край» - 2,2%.

Опрос был проведен 2-4 января 2021 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошены 2,5 тысячи респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.