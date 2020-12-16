Почему Зеленский - главное разочарование 2020 года

Зеленский остается верен себе / Скриншот

Граждане Украины начали подозревать, что президент Зеленский как-то не соответствует их ожиданиям. Однако у президента есть ответ.

НАБУ показало пленки, на которых группа Ахметова требует назначить министром энергетики Буславец, «последнюю надежду Ахметова». И заявило, что Печерский суд забрал у бюро дело подозреваемого в коррупции замглавы ОП Татарова и отдал в ДБР. Где все можно порешать в ручном режиме.

Офис президента в ответ выложил видео, на котором президент играет в пинг-понг. И поставил под окнами президента карусель. И залил каток.

Центр Разумкова в ответ выложил результаты соцопроса, согласно которым 42% украинцев назвали президента главным разочарованием 2020 года.

Ну народ, ну что за неновогоднее настроение?!

Просто президент уже совсем обессилен борьбой с коррупцией. Давайте уже после праздников. Или весной. Вот уж этой весной точно будут посадки.

Зуб даю.

Пост Елены Трибушной на фейсбуке: