Почему Зеленский - главное разочарование 2020 года
Граждане Украины начали подозревать, что президент Зеленский как-то не соответствует их ожиданиям. Однако у президента есть ответ.
НАБУ показало пленки, на которых группа Ахметова требует назначить министром энергетики Буславец, «последнюю надежду Ахметова». И заявило, что Печерский суд забрал у бюро дело подозреваемого в коррупции замглавы ОП Татарова и отдал в ДБР. Где все можно порешать в ручном режиме.
Офис президента в ответ выложил видео, на котором президент играет в пинг-понг. И поставил под окнами президента карусель. И залил каток.
Центр Разумкова в ответ выложил результаты соцопроса, согласно которым 42% украинцев назвали президента главным разочарованием 2020 года.
Ну народ, ну что за неновогоднее настроение?!
Просто президент уже совсем обессилен борьбой с коррупцией. Давайте уже после праздников. Или весной. Вот уж этой весной точно будут посадки.
Зуб даю.
Пост Елены Трибушной на фейсбуке: