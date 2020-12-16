Владимир Зеленский Карантин в Украине Холостячка война на Донбассе Досье
Елена Трибушная
Главный редактор 24 канала

Почему Зеленский - главное разочарование 2020 года

Вчера, 17:53
Зеленский остается верен себе - фото 1
Зеленский остается верен себе / Скриншот

Граждане Украины начали подозревать, что президент Зеленский как-то не соответствует их ожиданиям. Однако у президента есть ответ.

НАБУ показало пленки, на которых группа Ахметова требует назначить министром энергетики Буславец, «последнюю надежду Ахметова». И заявило, что Печерский суд забрал у бюро дело подозреваемого в коррупции замглавы ОП Татарова и отдал в ДБР. Где все можно порешать в ручном режиме.

Офис президента в ответ выложил видео, на котором президент играет в пинг-понг. И поставил под окнами президента карусель. И залил каток.

Центр Разумкова в ответ выложил результаты соцопроса, согласно которым 42% украинцев назвали президента главным разочарованием 2020 года.

Ну народ, ну что за неновогоднее настроение?!

Просто президент уже совсем обессилен борьбой с коррупцией. Давайте уже после праздников. Или весной. Вот уж этой весной точно будут посадки.

Зуб даю.

Пост Елены Трибушной на фейсбуке:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Елена Трибушная Коррупция Думка социология Политика Новини Украина
Другое на тему
Бюджет под елочку - фото 1
Верховна Рада приняла бюджет на 2021 год: за него умоляли не голосовать медики
15 декабря, 18:33
Байден - президент США - фото 1
В выборах президента США поставлена точка - Байден президент-элект
15 декабря, 09:22
Жеребьевка Лиги Чемпионов: Реал сыграет с Аталантой - фото 1
Лига Чемпионов: Результаты жеребьевки 1/8 финала
14 декабря, 16:33
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Экоактивистка Ирина Черныш мало зарабатывает, но красиво живет - фото 1
Какие скелеты живут в шкафах экоактивистов из Днепра
Вчера, 10:04
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
14 декабря, 10:15
Что известно о личной жизни Ахтема Сеитаблаева - фото 1
Ахтем Сеитаблаев: Биография, личная жизнь и фильмография
11 декабря, 15:10