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Зеленский отправился в Польшу на годовщину освобождения Аушвица

11:00
Зеленский убыл в Польшу - фото 1
Зеленский убыл в Польшу

Днем в воскревенье, 26 января, президент Украины вылетел в польский Освенцим, где пройдет мероприятие, посвященное 75-й годовщине освобождения узников одного из самых известных лагерей смерти.

В отличие от Дня памяти жертв Холокоста, который проходил в Израиле, свое место для бывших узников концлагера Аушвиц-Биркенау, ни Зеленский, ни представители украинской делегации, не уступят.

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Скорее всего, президенту Украины дадут выступить с речью в ходе церемонии. Именно этого глава нашей страны и вымогал от организаторов Всемирного форума Холокоста, но слово ему не предоставили.

А с учетом того, что в Израиле мероприятие получилось не столько памятным, сколько политическим, и на нем выступал Путин с его кремлевско-пропагандистскими месседжами, поступок лидера Зе команды отказаться от участия в официальной части мероприятия выглядел весьма логичным, хотя и несколько странным. Президент Польши Анджей Дуда, к примеру, просто не полетел в Израиль, прямо заявив, что выступление главаря России является плевком в лица других участников форума.

Наш же президент проявил сдержанность и нежелание противодействовать политическим союзом с участием страны-террориста.

Зато прямо из Израиля гарант отправился в Польшу, где Путина уже не приглашали. В рамках двухдневного визита Зеленский проведет официальную встречу с Анджеем Дудой. Какие вопросы намерены обсудить президенты, неизвестно, но их беседа точно будет касаться войны на Донбассе и противостояния российским агрессорам.

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Владимир Зеленский Анджей Дуда Украина - Польша Польша Австрия Новости Украина
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