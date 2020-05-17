Зеленский отдал РГА главарю "ОПЗЖ"

Зеленский назначил главой РГА "регионала"

Постепенное возвращение "регионалов" к власти в рамках консолидации "Слуг народа" и Банковой с рядом экс-лидеров времен Януковича приводит к тому, что кое-где на местах уже начинают править пророссийские политики.

Так, в пятницу, 15 мая, президент Зеленский своим личным указом №312/2020-рп назначил Василия Бакуна главой Локачинской районной государственной администрации.

Предыдущего главу района Виктора Дудечко, которого в кресло сажал еще Порошенко, глава государства уволил с формулировкой "в связи с истечением срока полномочий президента Украины".

И все бы ничего, только новый глава района оказался бывшим сотрудником исполнительной службы на пенсии, который сотрудничал с ОПЗЖ и даже был главой избирательного штаба медведчуковской политсилы во время последних президентских выборов.

Против назначения Бакуна протестовали жители района еще в феврале этого года, когда в местной власти уже ходили слухи о предстоящем назначении. Тогда представители ВО "Свобода" и Союза ветеранов российско-украинской войны провели вече, в котором подписали обращение против реванша "регионалов".

"Мы, народное вече поселка Михайловка, доводим до Вашего сведения, что в нашем районе сложилась абсурдная ситуация относительно намерений назначить на должность председателя райгосадминистрации Бакуна Василия Ивановича, ожесточенного" регионала ", руководителя районного избирательного штаба партии" Оппозиционная платформа "За жизнь" в последних президентских выборах", - указали тогда проукраинские активисты.

Сам же Бакун еще на прошлой неделе был неработающим пенсионером. В своей е-декларации он указал получение 57 тысяч гривен пенсии. Вместе с женой, которая работает в отделе образования, молодежи и спорта Локачинской райгосадминистрации, они владеют домом и земельными участками в одном из сел на Волыни.