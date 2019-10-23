Зеленский опозорился во время поездки в Японию (ФОТО)

Зеленский умудрился поблагодарить Назарбаева за то, чего не было

В ходе своего визита в союзную нам страну Владимир Зеленский провёл ряд встреч с азиатскими политиками. В том числе и с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Именно во время переговоров с последним и произошёл очередной зашквар лидера Зе команды.

Как утверждают в пресс-службе главы государства, Зеленский долго и не совсем красноречиво твердил Назарбаеву свое "дуже дякую" за "последовательную поддержку территориальной целостности Украины", а также обсуждал с ним вопросы деоккупации Крыма и Донбасса.

И все бы ничего, только первый президент Казахстана, надо полагать, был в замешательстве от таких речей, ведь его страна с самого момента захвата украинских территорий последовательно поддерживает российских террористов.

Начиная с 2014-го года представители Казахстана в ООН и других организациях ни разу не голосовали в ООН за признание русских агрессорами, расследование военных преступлений РФ типа сбитого Боинга "Малайзийских авиалиний" и высказывались о том, что "Крым перешёл России в ходе волеизъявления народа".

В том числе и благодаря позиции Нурсултана (бывшей Астаны) важные для Украины пункты о нарушениях перемирия, гибели мирных жителей и так далее не включались в резолюции ООН.

Так что с учетом фактической поддержки Казахстаном российской агрессии как минимум благодарить Назарбаева вообще не за что. И президенту Зеленскому было бы неплохо это знать перед встречей с одним из ярых соратников Путина.