Профи без морального компаса: партнеры Украины считают Богдана опасным для страны

В Европе считают, что Богдан и компания ведут Украину не туда

Европейские парламентарии разобрались в отношениях Богдан-Зеленский, и очень хотят, чтобы соратник Портнова покинул свою должность. Главу Офиса президента считают токсичным и опасным.

С таким заявлением выступила вице-президент комитета Ассоциации "Украина - ЕС" и депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, которая озвучила общую позицию представителей ЕС.

По ее словам, присутствие Богдана в команде Зе, а также деятельность новых властей в Евросоюзе рассматривают как серьезный риск для свертывания реформ.

- Та доля хорошего, которую достигли при президенте Порошенко, не продвигается вперед. Судьба реформы здравоохранения, к примеру, вызывает обеспокоенность. Это не соответствует ожиданиям Европы и Европейского парламента о том, что Украина станет европейской страной с европейскими ценностями, - заявила чиновница. - В украинское здравоохранение возвращается лоббизм - это и есть опасения, что созданная Супрун прозрачная система оказалась в опасности, потому что старые элиты пытаются снова вернуться в министерство.

Что же касается Богдана, то европейского депутата интересует, не перегибает ли Зеленский с доверием ему. Аргументирует фон Крамон-Таубадель это тем, что невозможно адекватно относиться к человеку, который в 2013-м году тусил с Азаровым, не собирался уходить в отставку из-за "законов 16 января", а также в целом является "опасным профессионалом старого режима".

- Я была довольно наивной. Я думала, что Зеленский - новая фигура, но нет. Сам по себе - да, но не люди, которые за ним стоят. Возможно, некоторые из его компаний, "95 Квартала", и являются профессионалами, способными быстро адаптироваться. То, что они могут сделать, так это учиться и предоставлять ему информацию. Но до тех пор, пока Богдан является важнейшей фигурой в его офисе, другим будет очень трудно, - подчеркнула политик.