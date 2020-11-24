Зеленский обещает раздавать деньги и простить долги. Много, но не всем

Зеленский запускает аттракцион невиданной щедрости / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой отменить налоги для значительной части предпринимателей и компенсировать им убытки.

Во вторник, 24 ноября, Зеленский записал новое видеобращение, где тезисно изложил свои соображения по теме.

Среди прочего президент предложил выплатить по 8 тысяч гривен украинцам, закрывшим свой бизнес из-за карантина.

Аналогичную единоразовую помощь могут получить пока еще работающие предприниматели, но терпящие убытки.

Также за каждого наемного сотрудника им собираются компенсировать выплату Единого социального взноса в размере 8-10 тысяч гривен.

Если у ФОПов есть налоговый долг до 3 тысяч гривен, то его планируют аннулировать.

В случае ужесточения карантина Зеленский предложил ФОПов первой группы оградить от налоговых выплат.

Смотрите видео с новой инициативой Зеленского:

Из каких денег это будет все оплачиваться президент особо не уточнял, также ничего не сообщил Зеленский о дыре в бюджете-2020 и проблемах с бюджетом-2021. Отметим, что ФОПы старательно платят ЕСВ и другие налоги в этом году, более того, общая сумма даже больше, чем в 2019-м.

Зеленский сообщил, что в ближайшее время его видеоблог будет преобразован в президентский законопроект, а далее с ним уже будет работать Верховна Рада.