Выборы в Раду 2019 Грузия Чернобыль от HBO Владимир Зеленский война на Донбассе

Зеленский не знает, когда началась Вторая мировая война

13:30
Вторая мировая, не первая - фото 1
Вторая мировая, не первая

Президент Зеленский попал в неудобную ситуацию, оконфузившись в вопросах истории, следом за ним сели в лужу и представители его пресс-службы.

22 июня от имени президента Украины официальный паблик его Администрации опубликовал следующее сообщение, содержащее прямую речь гаранта Конституции:

"Глава держави нагадав, що рано-вранці 22 червня 1941 року відбулося бомбардування Києва: Друга світова, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім’ї, кожної людської долі. Маємо пам’ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну. Війна приносить лише кров, горе й страждання. Маємо робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя".

Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату

Пост Администрации президента на фейсбук:

В трогательные слова президента закралась грубая историческая ошибка, граничащая с ватничеством. Дело в том, что Вторая мировая война пришла на украинские земли не 22 июня 1941, а в первых числах сентября 1939 года, когда нацисткая Германия совместно с большивистским СССР напали на Польшу, частью которой в то время были земли Западной Украины.

На этот момент президентским клеркам в комментариях сразу же указали подписчики, добавив, что просто необходимо знать историю своей страны.

Зеленский не знает, когда началась Вторая мировая война - фото 183132

Также напомнили и о культовом "ШО" в исполнении Олега Царева, который не знал, когда начала Вторая мировая война.

Зеленский не знает, когда началась Вторая мировая война - фото 183133

Справедливости ради отметим, что прямая речь Зеленского не содержит упоминания про дату, а ошибка допущена в подводке к словам президента. То есть, "факап" допустили пресс-секретарь Зеленского - Юлия Мендель. Она, кстати, сделала у себя на фейсбуке репост сообщения и, судя по всему, очень им гордится и не видит в нем ошибки. Печально.

 

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Вторая мировая война соцсети паноптикум Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Вакарчук собирает голоса - фото 1
Вакарчук выдает халявные концерты за всенародную поддержку
14:10
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
11:45
В каждой шутки есть доля шутки - фото 1
Коломойский предложил Зеленскому помощь в восстановлении Донбасса
Вчера, 21:05
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
11:45
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Загрузка...