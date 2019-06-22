Зеленский не знает, когда началась Вторая мировая война

Вторая мировая, не первая

Президент Зеленский попал в неудобную ситуацию, оконфузившись в вопросах истории, следом за ним сели в лужу и представители его пресс-службы.

22 июня от имени президента Украины официальный паблик его Администрации опубликовал следующее сообщение, содержащее прямую речь гаранта Конституции:

"Глава держави нагадав, що рано-вранці 22 червня 1941 року відбулося бомбардування Києва: Друга світова, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім’ї, кожної людської долі. Маємо пам’ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну. Війна приносить лише кров, горе й страждання. Маємо робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя".

Пост Администрации президента на фейсбук:

В трогательные слова президента закралась грубая историческая ошибка, граничащая с ватничеством. Дело в том, что Вторая мировая война пришла на украинские земли не 22 июня 1941, а в первых числах сентября 1939 года, когда нацисткая Германия совместно с большивистским СССР напали на Польшу, частью которой в то время были земли Западной Украины.

На этот момент президентским клеркам в комментариях сразу же указали подписчики, добавив, что просто необходимо знать историю своей страны.

Также напомнили и о культовом "ШО" в исполнении Олега Царева, который не знал, когда начала Вторая мировая война.

Справедливости ради отметим, что прямая речь Зеленского не содержит упоминания про дату, а ошибка допущена в подводке к словам президента. То есть, "факап" допустили пресс-секретарь Зеленского - Юлия Мендель. Она, кстати, сделала у себя на фейсбуке репост сообщения и, судя по всему, очень им гордится и не видит в нем ошибки. Печально.