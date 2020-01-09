Зеленский не успел вернуться в Украину, как засобирался улетать
Уже в 20-х числах января президент Украины намерен побывать в Давосе, где состоится Всемирный экономический форум. В отличие от пребывания гаранта в Омане, поездка в Швейцарию на самом деле может быть полезной для страны, ведь на просторах саммита глава государства может провести много встреч.
В четверг, 9 января, на своей странице в Facebook исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк опубликовала список зарегистрировавшихся на форуме украинских политиков.
Участники Давосского слета от нашей страны будут представлять весьма разношерстную группу из топ-менеджера ДТЭК Ахметова Максима Тимченко, регионала-сепаратиста Новинского, олигарха Пинчука и членов Зе команды.
Как утверждает Каленюк, среди участников форума есть фамилия Владимира Зеленского и Вадима Пристайко.