Зеленский не успел вернуться в Украину, как засобирался улетать

Зеленский засобирался в Давос

Уже в 20-х числах января президент Украины намерен побывать в Давосе, где состоится Всемирный экономический форум. В отличие от пребывания гаранта в Омане, поездка в Швейцарию на самом деле может быть полезной для страны, ведь на просторах саммита глава государства может провести много встреч.

В четверг, 9 января, на своей странице в Facebook исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк опубликовала список зарегистрировавшихся на форуме украинских политиков.

Участники Давосского слета от нашей страны будут представлять весьма разношерстную группу из топ-менеджера ДТЭК Ахметова Максима Тимченко, регионала-сепаратиста Новинского, олигарха Пинчука и членов Зе команды.

Как утверждает Каленюк, среди участников форума есть фамилия Владимира Зеленского и Вадима Пристайко.

Пока неизвестно, с кем из иностранных лидеров и деятелей намечены встречи у Зеленского, но как минимум с Новинским и Пинчуком пересекаться ему точно придется, ведь олигарх традиционно является организатором украинского завтрака.

Сам Всемирный экономический форум начнется 21 января, и продлится до 24 числа.