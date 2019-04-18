Зеленский не представил свою команду: говорили за него
Вечером в четверг, 18 апреля, кандидату в президенты Украины посвятили огромную часть эфира ток-шоу "Право на владу" на телеканале Игоря Коломойского "1+1". Там и презентовали команду Зеленского, с которой он намерен возглавлять государство.
Владимир Зеленский заявил, что выходит из бизнеса (95 квартал и прочее) и сосредоточится строго на политике, не забыв уколоть конкурента напоминаем про тягостное расставание с Липецкой фабрикой. Однако в этот раз заняться лично политикой не дали.
Зеленский только представил своих людей, а презентовал команду и курс Украины, де-факто, экс-министр Александр Данилюк, который знаком с кандидатом всего два месяца.
Сам же Зеленский в это время лишь сидел в уголочке и не было допущен к микрофону. Собственно, так и должен вести себя президент в условиях парламентско-президентской республики и к чему в Украине никто не привык.
Популизм при этом, разумеется, зашкаливал, поскольку Данилюк обещал всем золотые горы и говорил о нацеленности сделать из нашей страны "региональным лидером, центром стабильности, демократии и развития". С другой стороны, ровно это же обещают и в штабе Порошенко, только в отличие от команде Зе у них было 5 лет на то, чтобы попытаться воплотить все сво обещания в жизнь и не биться сейчас в истерике, понимая, что поезд ушел.
Что же касается людей, с которыми, как утверждает Зеленский, он будет работать в администрации президента, то список Команды Зе выглядит следующим образом:
Руслан Стефанчук - идеолог, бывший помощник нардепа от БПП Анатолия Матвиенко, экс-советник вице-премьера Степана Кубива.
Иван Баканов - руководитель ООО "Квартал 95" и лидер партии "Слуга народа". Ответственный за решения с Верховной Радой.
Дмитрий Разумков - глава предвыборного штаба Зеленского. Вопросы внутренней политики.
Александр Данилюк - экс-министр финансов. Международные отношения, экономика.
Руслан Рябошапка - бывший член НАПК. Правоохранительные и антикоррупционная политика.
Галина Янченко - депутат Киевского городского совета, борец с коррупцией. Эксперт по антикоррупционным вопросам;
Денис Монастырский - эксперт "Украинского института будущего". Правоохранительные органы.
Иван Апаршин - военный деятель. Оборонный сектор.
Сергей Ионушас - директор Юридической фирмы "ГЕЛОН". Органы правосудия.
Михаил Федоров - глава диджитал-агентства. Диджитализация.
Ирина Венедиктова - экс-кандидат на должность судьи в Верховном суде. Вылетела из-за провала на экзаменах. Реформы судебной системы.
Даниил Гетьманцев - юрист и экс-кандидат на должность судьи в Верховном суде. Экономика и налогообложение.
Виктория Страхова - экс-корпоративный секретарь "ПриватБанка". Бывшая подчиненная Данилюка. Банковская деятельность.
Александр Мережко - юрист. Международные отношения и народовластие.
Олег Бондаренко - юрист, глава ОО "Всеукраинская организация "Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф". Направление экологической политики.
Марина Бардина - бывшая помощница Сергея Лещенко. Реализация политики равных прав и возможностей женщин и мужчин.
Сергей Кальченко - юрист Hillmont Partners, который представлял интересы Федора Добронравова и "Сватов в суде". Избирательное законодательство, европейские стандарты в области прав человека.
Андрей Герус - экс-член НКРЭКУ, активный критик Роттердам+. Направление энергетики, ЖКХ и антимонопольного регулирования.
Сергей Бабак - ученый, преподаватель и автогонщик. Эксперт по образованию и науке.
Евгений Комаровский - педиатр и лидер общественного мнения. Советник по медицине.
Все эти люди из просто списка в реальных чиновников могут превратиться уже в самом ближайшем будущем, то есть - после выборов 21 апреля. Напомним, у Владимира Зеленского, согласно социологии, нет никаких шансов на поражение.