Зеленский не представил свою команду: говорили за него

21:40 18 апреля,

Зеленский зачитал список людей и представил свою команду

Вечером в четверг, 18 апреля, кандидату в президенты Украины посвятили огромную часть эфира ток-шоу "Право на владу" на телеканале Игоря Коломойского "1+1". Там и презентовали команду Зеленского, с которой он намерен возглавлять государство.

Владимир Зеленский заявил, что выходит из бизнеса (95 квартал и прочее) и сосредоточится строго на политике, не забыв уколоть конкурента напоминаем про тягостное расставание с Липецкой фабрикой. Однако в этот раз заняться лично политикой не дали.

Зеленский только представил своих людей, а презентовал команду и курс Украины, де-факто, экс-министр Александр Данилюк, который знаком с кандидатом всего два месяца.

Сам же Зеленский в это время лишь сидел в уголочке и не было допущен к микрофону. Собственно, так и должен вести себя президент в условиях парламентско-президентской республики и к чему в Украине никто не привык.

Популизм при этом, разумеется, зашкаливал, поскольку Данилюк обещал всем золотые горы и говорил о нацеленности сделать из нашей страны "региональным лидером, центром стабильности, демократии и развития". С другой стороны, ровно это же обещают и в штабе Порошенко, только в отличие от команде Зе у них было 5 лет на то, чтобы попытаться воплотить все сво обещания в жизнь и не биться сейчас в истерике, понимая, что поезд ушел.

Что же касается людей, с которыми, как утверждает Зеленский, он будет работать в администрации президента, то список Команды Зе выглядит следующим образом:

Руслан Стефанчук - идеолог, бывший помощник нардепа от БПП Анатолия Матвиенко, экс-советник вице-премьера Степана Кубива.

Иван Баканов - руководитель ООО "Квартал 95" и лидер партии "Слуга народа". Ответственный за решения с Верховной Радой.

Дмитрий Разумков - глава предвыборного штаба Зеленского. Вопросы внутренней политики.

Александр Данилюк - экс-министр финансов. Международные отношения, экономика.

Руслан Рябошапка - бывший член НАПК. Правоохранительные и антикоррупционная политика.

Галина Янченко - депутат Киевского городского совета, борец с коррупцией. Эксперт по антикоррупционным вопросам;

Денис Монастырский - эксперт "Украинского института будущего". Правоохранительные органы.

Иван Апаршин - военный деятель. Оборонный сектор.

Сергей Ионушас - директор Юридической фирмы "ГЕЛОН". Органы правосудия.

Михаил Федоров - глава диджитал-агентства. Диджитализация.

Ирина Венедиктова - экс-кандидат на должность судьи в Верховном суде. Вылетела из-за провала на экзаменах. Реформы судебной системы.

Даниил Гетьманцев - юрист и экс-кандидат на должность судьи в Верховном суде. Экономика и налогообложение.

Виктория Страхова - экс-корпоративный секретарь "ПриватБанка". Бывшая подчиненная Данилюка. Банковская деятельность.

Александр Мережко - юрист. Международные отношения и народовластие.

Олег Бондаренко - юрист, глава ОО "Всеукраинская организация "Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф". Направление экологической политики.

Марина Бардина - бывшая помощница Сергея Лещенко. Реализация политики равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Сергей Кальченко - юрист Hillmont Partners, который представлял интересы Федора Добронравова и "Сватов в суде". Избирательное законодательство, европейские стандарты в области прав человека.

Андрей Герус - экс-член НКРЭКУ, активный критик Роттердам+. Направление энергетики, ЖКХ и антимонопольного регулирования.

Сергей Бабак - ученый, преподаватель и автогонщик. Эксперт по образованию и науке.

Евгений Комаровский - педиатр и лидер общественного мнения. Советник по медицине.

Все эти люди из просто списка в реальных чиновников могут превратиться уже в самом ближайшем будущем, то есть - после выборов 21 апреля. Напомним, у Владимира Зеленского, согласно социологии, нет никаких шансов на поражение.