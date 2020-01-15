Зеленский назвал дату возвращения в Украину останков погибших при крушении "Боинга"

Зеленский надеется, что останки погибших в катастрофе привезут 19 января

Вечером в среду, 15 января, президент провел встречу с родственниками погибших украинцев, чью жизнь 8 числа под Тегераном оборвали выпущенные из зенитно-ракетного комплекса снаряды.

В ходе беседы Зеленский заверил всех, что уже в ближайшее время пассажиров рейса PS752, а также экипаж самолета можно будет похоронить.

Как утверждают в Офисе президента, гарант информировал родных погибших о работе в Иране 10 специалистов из нашей страны, которые занимаются идентификацией останков. Нескольких наших сограждан уже опознали.

- Мы надеемся, что возвращение должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами, - подчеркнул Зеленский. - Компенсацию от государства в размере 200 тысяч гривен каждая семья получит "на этой неделе". Компенсации Украина будет также требовать и от Ирана.

Прощание родных и близких с погибшими пройдет при помощи государства.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.