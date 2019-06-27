Зеленский назначил связанного с регионалами пограничника первым замом главы СБУ

Зеленский определился с главой АТЦ СБУ

В четверг, 27 июня, на сайте президента Украины появился подписанный им указ о назначении Руслана Баранецкого первым заместителем председателя СБУ. И все бы ничего, только личность генерал-майора, который по долгу службы возглавит АТЦ, не совсем однозначная.

Параллельно с назначением первого зама Владимир Зеленский уволил начальников ключевых департаментов Службы Александра Климчука, Максима Емельяненко и Даниила Доценко.

Этих деятелей гнать из СБУ нужно было давно, тут даже говорить нечего. Однако назначения президента все же пугают.

"Назначить Баранецкого Руслана Федоровича – первого заместителя главы Службы безопасности Украины – руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины", - сказано одном из опубликованных документов.

Ранее Баранецкий был руководителем управления внутренней и собственной безопасности Администрации Государственной пограничной службы Украины. По данным журналистов-расследователей, на предыдущей работе он занимался не только вычислением злоумышленников, но и мутными схемами. Так, он якобы был причастен к самовольному захвату 22 гектаров леса в селе Ходосовка под Киевом.

Причем в составе общества "Горобина", которое благодаря хитрой афере получило в пользование землю, помимо Баранецкого числятся также отъявленные регионалы и коммунисты и связанные с ними люди: сын Раисы Богатыревой, жена Адама Мартынюка, один из руководителей администрации Януковича - Игорь Пачков, дочь экс-замминистра МВД Сергея Чеботаря, сын нардепа Александры Кужель, Петр Симоненко и депутаты Ефим Звягильский и Игорь Еремеев.