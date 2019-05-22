Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО

Данилюк наденет форму с шевроном СНБО

Провалившийся в должности министра финансов реформатор Александр Данилюк займет кресло своего тезки Турчинова, который последние почти пять лет занимался усилением оборонки страны.

Президент Украины подписал соответствующий указ в среду, 22 мая, но сам текст документа на сайте главы государства пока не опубликован.

С таким заявлением выступил новоиспеченный замглавы АП Руслан Рябошапка.

По его словам, Александр Данилюк уже сегодня будет восседать в кресле секретаря СНБО и возьмет на себя соответствующие обязательства:

- Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан.

Данилюк во времена президентства Петра Порошенко был министром финансов, но пытался всячески отпетлять от рекомендаций МВФ и даже сорвал получение нашей страной транша, из-за чего подвергся критике и ушел с должности. "Всплыл" экс-чиновник в команде Зеленского после объявления того о намерениях баллотироваться на должность.

Назначение на место Турчинова совершенно некомпетентного в сфере оборонки специалиста в команде Зеленского поясняют тем, что "СНБО должны возглавлять эффективные менеджеры с доверием западных партнеров".