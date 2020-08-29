Зеленский может уволить Сытника – заявление

Зеленский может уволить Сытника – заявление

Офис президента Украины отреагировал на вердикт Конституционного суда о признании неконституционным назначения Артема Сытника главой НАБУ.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В связи с этим мы, безусловно, принимаем к сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора НАБУ. Это, кстати, полностью компетенция Конституционного Суда. Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто - спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности", - говорится в сообщении.

Также в ОПУ подчеркнули, что в связи с решением КСУ и с коллизией относительно возможной потери полномочий Артемом Сытником, президент ждет от и.о. "эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя".

Уволит ли Зеленский Артема Сытника?

В теории, это возможно. По словам представителя президента в КСУ Федора Вениславского, вердикт КСУ является важным поводом для отставки главы НАБУ.

"В законе о Национальном антикоррупционном бюро есть исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения полномочий председателя, и таких оснований, как решение Конституционного суда, там нет. С другой стороны, есть решение Конституционного суда, которое необходимо выполнить. Самый первый вариант - президент должен издать указ об увольнении председателя НАБУ на основании решения Конституционного суда. Пойдет ли президент таким путем – пока я не могу сказать", - заявил чиновник.

А что на практике?

А на практике чревато последствиями. В частности, подобный шаг может быть очень негативно воспринят западным политикумом.