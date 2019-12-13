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Зеленский мог как минимум трижды тайно встречаться с Коломойским (ВИДЕО)

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Коломойский проводил встречи с президентом? - фото 1
Коломойский проводил встречи с президентом?

Наращивающий свое влияние олигарх практически регулярно встречается с президентом Владимиром Зеленским, или же отправляет к нему гонцов. Происходят тайные переговоры гаранта с обвиняемым в миллиардных хищениях денег из "ПриватБанка" в доме на Грушевского, где обитает лидер Зе команды.

Как выяснили журналисты-расследователи проекта "Схемы", в многоэтажке возле Верховной Рады, где обитают и сам президент, и связанные с Коломойским бизнесмены, с некой периодичностью происходят тайные встречи олигарха.

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В двух случаях из трех во время предполагаемого разговора днепровского предпринимателя с во многом зависящим от него политиком присутствовали помощники Зеленского - Сергей Шефир и Андрей Ермак. Их машины были припаркованы у здания.

Работники СМИ утверждают, что впервые им удалось зафиксировать тайную встречу Ко и Зе 31 октября. Тогда от офиса олигарха отъехал бусик Mercedes, который приехал в подземный паркинг на Грушевского. Там уже стояли авто приближенных к Зеленскому чиновников.

Второй приезд Коломойского был заснят 15 ноября. Тогда с парковки дома, где живет Зеленский, выехали машины Ермака, Шефира и тот самый Mercedes Viano, который часто видят или у офиса олигарха, или у его дома. Впрочем, вполне может быть, что бизнесмен не лично гонял к лидеру Зе команды, а отправлял к нему гонца в виде своего партнера Тимура Миндича.

Еще разок на рандеву с олигархом мог кататься уже и сам президент. 19 числа прошлого месяца Scoda Superb отправился от его дома прямо к офису Коломойского.

В Офисе президента ответ на запрос журналистов о подтверждении или опровержении информации о тайных встречах с главы государства с олигархом не предоставили. Ермак и Шефир отреагировали на вопросы "Схем" весьма обтекаемо, мол, в доме Зеленского встреч с Коломойским не было.

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