Зеленський: ми відбудуємо всі наші міста

Президент України Володимир Зеленський поставив уряду завдання розробити спеціальну державну програму для відбудови кожного українського міста, яке постраждало внаслідок російського вторгнення.

«Після війни, після нашої перемоги ми відбудуємо все, що зруйновано. Дуже швидко й дуже якісно. Для кожного міста, яке постраждало, буде створена спеціальна державна програма для відбудови. Я вже доручив уряду почати розробку», – повідомив він у звернені.

За словами Глави держави, після реалізації цієї програми Чернігів, Суми, Охтирка, Житомир, Ізюм, Маріуполь та інші українські міста не бачитимуть навіть сліду від російського вторгнення.

«Найкращі архітектори. Найкращі компанії. Найкращі проекти – для кожного міста! Я хочу сказати про це на прикладі Харкова. Нашого Харкова, який зараз переживає найстрашніші страждання. Найстрашніші з часів Другої світової війни… Площа Свободи буде такою, що там буватимуть усі – ми, європейці! Полтавський шлях, Білгородське Шосе, вулиця Мироносицька. Обласна дитяча лікарня, Харківський онкоцентр, університет Каразіна, Палац праці, бібліотека Короленка...Ми все відбудуємо! Я особисто вам обіцяю», – сказав Президент.