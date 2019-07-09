война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Президент изменил Минскую группу: раскрыты детали

18:20
Зеленский изменил Минскую группу: раскрыты детали - фото 1
Зеленский изменил Минскую группу: раскрыты детали

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав состав Минской группы. Об этом сообщается на сайте гаранта.

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"В частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе" уполномочить Бессмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей А.Моцика", - сказано в документе.

Отметим, что ранее Бесмертный уже входил в ТКГ. Однако он пробыл там всего год и вышел оттуда в 2016 г. Интересно, что во время президентской гонки он открыто критиковал Владимира Зеленского, поэтому нынешний шаг гаранта для многих стал сюрпризом.

Напомним, ранее Владимир Зеленский неоднократно критиковал Петра Порошенко за провал по освобождению Донбасса. Однако в процессе предвыборной гонки он сам так и не назвал действенный способ урегулирования русско-украинского конфликта. По мнению нынешнего гаранта, вопрос ОРДЛО можно решить лишь путем нормандского формата.

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Роман Бессмертный Минск Россия Донбасс Новости
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