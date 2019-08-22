Зеленский и Трамп собираются подписать в Польше загадочные документы (ВИДЕО)

Трамп и Зеленский должны подписать много соглашений

Президент Украины должен пересечься со своим американским коллегой в Польше в конце августа-начале сентября. При этом у Зеленского и Трампа запланировали достижения ряда договоренностей, которые оформят документально, а не со словами "зуб даю".

Об этом в эфире "5 канала" заявила анонсирующая свою отставку заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

По ее словам, примерная дата встречи Трампа с Зеленским уже известна, а сейчас во внешнеполитическом ведомстве занимаются разработкой документации, под которой поставят свои автографы главы государств.

О каких именно соглашениях идет речь, Зеркаль говорить отказалась:

- Мы готовимся ко встрече президентов. Отрабатываем часть, которая связана, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча.

Напомним, в среду, 21 августа, стало известно о том, что Дональд Трамп активно топит за возвращение русских в G8 и якобы уже договорился об этом с облизвающим Путина Макроном. Реакция представляющего Украину на международной арене президента заставила себя долго ждать. Лишь после того, как на высказывания глав Франции и Штатов отреагировали другие представители цивилизованных стран, Зеленский через Facebook высказался о том, что русские должны вернуть Крым и прекратить боевые действия на Донбассе, не упомянув при этом требования выхода российских войск с нашей территории.