Зеленський і Байден провели спільну зустріч: Підсумки

Лідери України та США обговорили нагальні питання / Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський 1 вересня зустрівся з американським колегою Джо Байденом вперше з моменту початку каденції останнього.

Зустріч тривала понад 2 години замість запланованих 45 хвилин.

Байден заявив про незмінність підтримки України з боку Сполучених Штатів і запевнив у незмінності позиції США щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України перед лицем російської агресії.

Сам Зеленський повідомив, що на зустрічі пріоритетом були безпекові питання, зокрема – «безпека на Донбасі, в окупованому росіянами Криму, в Чорноморсько-Азовському регіоні й енергетична безпека України та Європи».

Офіс президента оприлюднив спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.

Документ складається з п'яти блоків: