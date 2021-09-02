Зеленський і Байден провели спільну зустріч: Підсумки
Президент України Володимир Зеленський 1 вересня зустрівся з американським колегою Джо Байденом вперше з моменту початку каденції останнього.
Зустріч тривала понад 2 години замість запланованих 45 хвилин.
Байден заявив про незмінність підтримки України з боку Сполучених Штатів і запевнив у незмінності позиції США щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України перед лицем російської агресії.
Сам Зеленський повідомив, що на зустрічі пріоритетом були безпекові питання, зокрема – «безпека на Донбасі, в окупованому росіянами Криму, в Чорноморсько-Азовському регіоні й енергетична безпека України та Європи».
Офіс президента оприлюднив спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.
Документ складається з п'яти блоків:
- Безпека та оборона. Тут йдеться про співпрацю у цій галузі, протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень нашої країни.
- Демократія, правосуддя і права людини. Підняли питання корупції та реформування судової системи.
- Енергетична безпека та клімат. Обговорили "Північний потік-2", США пообіцяли не допустити використання Кремлем газу як геополітичної зброї (це вже відбувається)
- Економічне зростання і процвітання
- Протидія пандемії та гуманітарна допомога. США заявили, що нададуть Україні 12,8 млн доларів на боротьбу з COVID-19 і 45 млн на гумдопомогу.