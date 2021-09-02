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Зеленський і Байден провели спільну зустріч: Підсумки

09:44
Лідери України та США обговорили нагальні питання - фото 1
Лідери України та США обговорили нагальні питання / Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський 1 вересня зустрівся з американським колегою Джо Байденом вперше з моменту початку каденції останнього.

Зустріч тривала понад 2 години замість запланованих 45 хвилин.

Байден заявив про незмінність підтримки України з боку Сполучених Штатів і запевнив у незмінності позиції США щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України перед лицем російської агресії.

Сам Зеленський повідомив, що на зустрічі пріоритетом були безпекові питання, зокрема – «безпека на Донбасі, в окупованому росіянами Криму, в Чорноморсько-Азовському регіоні й енергетична безпека України та Європи».

Офіс президента оприлюднив спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.

Документ складається з п'яти блоків:

  • Безпека та оборона. Тут йдеться про співпрацю у цій галузі, протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень нашої країни.
  • Демократія, правосуддя і права людини. Підняли питання корупції та реформування судової системи.
  • Енергетична безпека та клімат. Обговорили "Північний потік-2", США пообіцяли не допустити використання Кремлем газу як геополітичної зброї (це вже відбувається)
  • Економічне зростання і процвітання
  • Протидія пандемії та гуманітарна допомога. США заявили, що нададуть Україні 12,8 млн доларів на боротьбу з COVID-19 і 45 млн на гумдопомогу.
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Джо Байден Володимир Зеленський США Новини Украина
УНІАН
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