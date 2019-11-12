Зеленский договорился о встрече с Путиным вне "нормандской четверки"

Путин и Зеленский могут встретиться в Казахстане

Многократно заявлявший о том, что войну России с Украиной можно закончить, просто поговорив с главарем террористов, Владимир Зеленский согласился встретиться с лидером страны-агрессора.

О предстоящей встрече для переговоров на "нейтральной площадке" сообщили утром во вторник, 12 ноября, российские пропагандисты.

Как утверждают в Кремле, о своей готовности встретиться с Путиным Зеленский заявил во время диалога с первым ватолидером Нурсултаном Назарбаевым.

Наш президент на прямые переговоры с главарем Москвы согласился, а посему теперь экс-руководитель дружественного России Казахстана ждет реакции от главаря страны-оккупанта, выступая в качестве "организатора" встречи.

- Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины. Мне кажется сейчас момент хороший. Зеленский получил очень большую поддержку народа и может проявить волю и решить этот вопрос. Здесь вопрос заключается в том, как выбрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывода всех вооруженных формирований, - заявил Назарбаев, попытавшись убедить всех, что Путин сам хочет мира.

Как известно, Зеленский уже общался с Путиным по телефону в августе и сентябре этого года. Каждый раз наш гарант заявлял, что хочет встретиться с ним лицом к лицу, но при этом подчеркивал, что диалог возможен лишь в рамках "нормандского формата".

Именно для саммита "четверки" Зеленский и спешно шел на уступки русским, в одностороннем порядке отводя войска на Донбассе. Только вот Москва с каждым разом выдвигает все новые и новые требования для того, чтобы Путин согласился на участие в четырехсторонних переговорах.