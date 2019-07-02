Зеленский больше месяца игнорировал попытки Климкина выйти на связь с президентом

Зеленский игнорировал Климкина

За первый месяц работы новоизбранного главы государства, Владимир Зеленский не рассмотрел больше 400 документов, которые лежат у него на рабочем столе. Среди них была и скандальная нота украинского министерства иностранных дел, из-за которой гарант устроил истерику.

По данным журналиста Петра Шуклинова, который ведет Telegram-канал "Катимся", с момента инаугурации Зеленский ни разу не коммуницировал с министром иностранных дел Павлом Климкиным.

При том, что глава внешнеполитического ведомства контактировать с президентом как раз очень хотел.

"Парадокс, да? Но так команда Зе видит коммуникацию с МИД. Полтора месяца, а президент не нашел времени поговорить с министром. Вообще ни о чем. Вот – вообще", - написал Шуклинов в Telegram.

Оказывается, еще перед поездкой в Германию Климкин очень стремился встретиться с Зеленским и дать ему пару консультаций, но ответа не добился.

Как известно, после того, как российские террористы официально потребовали от Киева судить ни в чем не повинных захваченных в Керченском проливе моряков по российским законам, в МИД Украины передали ноту, в которой русские были посланы.

Из-за того, что текст этого документа якобы был не согласован с президентом, Зеленский начал публичную истерику, в которой обвинил Климкина в том, что 24 моряка не попадут домой. При этом президент практически прямо говорил о том, что на условия РФ нужно было соглашаться, хотя это уничтожало позицию нашей страны по Крыму.