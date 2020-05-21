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Зеленские подарили вышиванки Трампу и Трюдо – яркие ФОТО

11:01
Зеленские подарили вышиванки Трампу и Трюдо – яркие ФОТО - фото 1
Зеленские подарили вышиванки Трампу и Трюдо – яркие ФОТО

В четверг, 21 мая, президентская чета Зеленских поздравила украинцев и мировых лидеров с Всемирным днем вышиванки.

Украинские знаменитости похвастались вышиванками

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Свои поздравления Владимир и Елена Зеленские опубликовали в Facebook.

Зеленские подарили вышиванки Трампу и Трюдо – яркие ФОТО - фото 200324

"С Всемирным днем вышиванки", "С Днем вышиванки!", - кратко написала президентская чета.

Зеленские подарили вышиванки Трампу и Трюдо – яркие ФОТО - фото 200325

Пожелания мировым лидерам со стороны Зеленских оказались более информативными.

"21 мая Украина отмечает День вышиванки - праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа. Вышиванка - самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности", - написали Владимир и Елена Зеленские в письмах, отосланных известным политикам.

Не ограничившись одним текстом, к каждому письму супруги приложили по две вышиванки.

Зеленские подарили вышиванки Трампу и Трюдо – яркие ФОТО - фото 200323

"Ко Всемирному дню вышиванки Президент и первая леди Украины отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки. Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран", - говорится на сайте ОПУ.

Для справки

День вышиванки отмечаются в каждый третий четверг мая. Праздник возник в Черновцах в 2006 г. Со временем это мероприятие приобрело более массовый характер и распространилось на территории всей страны.

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