Зелений соціальний ліфт: Колишній телеведучий Скічко стане черкаським губератором

Без 5 хвилин губернатор / КП

У середу, 20 січня, на засіданні Кабміну вирішили, що нікого краще за 30-річного колишнього телеведучого, а нині нардепа Олександра Скічка на посаду губернатора Черкащини не мають.

Олександр Скічко під час засідання уряду розповів, які зміни хоче втілити в життя під час свого перебування на посаді. Урядовці шоумену повірили й рекомендували Скічка.

Наразі лишається справа за президентом - теж колишнім шоуменом.

Скічко став четвертим головою ОДА за часів президенства Володимира Зеленського. Попередні протрималися лише по кілька місяців. Останній губернатор Черкащини - Сергій Сергійчук - став безробітним напередодні Нового Року.

Скічко робив собі успішну кар'єру на ТБ, був ведучим Євробачення-2017 у Києві, а потім перебрався на канал Ріната Ахметова. Також Олександр Скічко є зятем бізнесмена з орбіти Ахметова Леоніда Юрушева. Його друга дружина - власниця готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизавета Юрушева.

У 2019 році Скічку несподівано зробили пропоизцію перейти в політику - так він став "Слугою Народу" та парламентарем Верховної Ради 9 скликання.

Восени 2020 Скічко намагався піти з Ради та стати мером своїх рідних Черкас, але не отримав номінації від партії "Слуга Народу". Нині в нього з'явилася можливість проявити себе на малій батьківщині.