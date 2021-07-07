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Збірна Італія обіграла Іспанію та вийшла в фінал Євро 2020

07:17
Італія святкує - фото 1
Італія святкує / UEFA

Збірна Італії в ніч на середу, 7 липня, обіграла команду Іспанії та стала першим фіналістом чемпіонату Європи з футболу.

Основний та додатковий час завершився внічию з рахунком 1:1.

У складі збірної Італії виділився Федеріко К’єза (60-я хвилина). За іспанців м’яч забив Альваро Мората на 80 хвилині.

Під час серії пенальті італійці виявилися точнішими – 4:2. Вирішальний промах за іспанців зробив той самий Мората.

Фінальний матч відбудеться 11 липня в Лондоні та почнеться о 22:00. Збірна Італії зіграє з переможцем другого пів фіналу, в якому зустрічаються команди Англії та Данії. Гра пройде 7 липня в Лондоні.

Українська збірна дійшла до чвертьфіналу «Євро-2020», де поступилася одному з фаворитів змагання – збірній Англії – з рахунком 0:4.

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Радіо Свобода
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