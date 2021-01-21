Заступника міністра з ганьбою звільнили через п'яний дебош на дорозі

Віталій Немілостівий потрапив у немилість / thekievtimes.ua

21 січня 2021 своєї посади позбувся заступник міністра промисловості Віталій Немілостівий. Його гріхом була їзда напідпитку.

Інцидент з Віталієм Немілостівим мав місце 30 грудня 2020 року - повністю синього чиновника зупинили копи, а він намагвся "все порішати", але не мав сил.

Відео інциденту поширив "Обоз" - це стало відправною точкою скандалу.

Віталій Немілостівий та поліція - дивіться відео інциденту:

На законні вимоги поліцейських Немілостівий реагував агресивно та намагався піти з місця події. На відео також зафіксована штовханина між чиновником та правоохоронцями.

Вы ох**ели? Руки убрал! Я замминистра, - Віталій Немілостівий спілкується з копами.

Після цього Кабінет міністрів сьогодні вранці звільнив заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Чому це сталося за три тижні після події - ніхто не знає.

Сам вже ексчиновник визнав свою провину й згоден з тим, що його звільнили.

Чорна мітка від міністра:

Реакція Офісу Президента:

Водночас він висловив обурення діями поліції: копи нібито порушили правила оформлення протоколу. За його словами, мовляв, на місце не було залучено ані свідків, ані інших вимог для оформлення ДТП. На дії правоохоронців він обіцяє не скаржитися.

"Я їхав, мене зупинили, я представився, дав свої документи, сказав, що я винен одразу, не виходячи з авто. Співробітники поліції взяли мої документи і пішли сіли у себе в автівці. Певний час їх не було. Хоча, на мій погляд, якщо вже так, то за законом вони повинні були діяти іншим чином: зупинити, одразу свідків і т.д. Але це їх справа, нехай вони з собою самі розбираються. Я дійсно порушив правила, я цього не заперечував. Але я дивлюся час минає, нічого не відбувається, тому вирішив віддати документи, вони вже й так у них були, я вже їм представився, визнав, що винен, вирішив віддати ключі і піти додому...", - пояснив він, додаючи, що копи нібито "чіпляли його за рукава".

Екс-чиновник заявив, що не порушував громадський порядок, "ні до кого не чіплявся, не скоїв жодних злочинів". Він також уточнив, що інцидент стався в ніч проти 30 грудня орієнтовно після третьої години.