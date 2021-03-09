Засновник Zoom Ерік Юань подарував свої акції на $6 мільярдів невідомо кому

Ерік Юань

Засновник Zoom Video Communications, 51-річний Ерік Юань передав як подарунок близько 40% своїх акцій компанії. Хто отримав ці акції, вартість яких оцінюється в $6 мільярдів, — не уточнюється.

Про це з посиланням на документи, подані Zoom у Комісію з цінних паперів і бірж США, повідомила The Wall Street Journal.

За даними ЗМІ, угоду реалізували на початку березня. Газета зазначає, що вона була зареєстрована двома подарунками від двох трастових фондів, власниками яких є сам засновник Zoom і його дружина.

Представник Zoom повідомив, що розподіл акцій відбувся «відповідно до умов трастів Юаня та його дружини». Інші подробиці компанія не повідомляє.

Ерік Юань заснував сервіс для відеоконференцій Zoom у 2011 році та був найбільшим акціонером Zoom із часткою 15%, або близько 40% голосуючих акцій. Подарунки ж становили близько 6% випущених акцій.

Торік ринкова ціна акцій Zoom зросла майже тричі — у рік пандемії додаток став найпопулярнішим засобом зв’язку.

Журнал Time назвав Юаня бізнесменом року. Прибутки Zoom за 2020 рік зросли у майже 10 разів. Сервісом користуються 467 тисяч людей. За фінансовий рік компанія отримала чистого прибутку $995,7 мільйона, натомість 2019 року вона заробила лише $101,3 мільйона.