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Засновник Zoom Ерік Юань подарував свої акції на $6 мільярдів невідомо кому

18:13
Ерік Юань - фото 1
Ерік Юань

Засновник Zoom Video Communications, 51-річний Ерік Юань передав як подарунок близько 40% своїх акцій компанії. Хто отримав ці акції, вартість яких оцінюється в $6 мільярдів, — не уточнюється.

Про це з посиланням на документи, подані Zoom у Комісію з цінних паперів і бірж США, повідомила The Wall Street Journal.

Хто такий цей Ерік Юань

За даними ЗМІ, угоду реалізували на початку березня. Газета зазначає, що вона була зареєстрована двома подарунками від двох трастових фондів, власниками яких є сам засновник Zoom і його дружина.

Представник Zoom повідомив, що розподіл акцій відбувся «відповідно до умов трастів Юаня та його дружини». Інші подробиці компанія не повідомляє.

Ерік Юань заснував сервіс для відеоконференцій Zoom у 2011 році та був найбільшим акціонером Zoom із часткою 15%, або близько 40% голосуючих акцій. Подарунки ж становили близько 6% випущених акцій.

Торік ринкова ціна акцій Zoom зросла майже тричі — у рік пандемії додаток став найпопулярнішим засобом зв’язку.

Журнал Time назвав Юаня бізнесменом року. Прибутки Zoom за 2020 рік зросли у майже 10 разів. Сервісом користуються 467 тисяч людей. За фінансовий рік компанія отримала чистого прибутку $995,7 мільйона, натомість 2019 року вона заробила лише $101,3 мільйона.

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Бабель
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