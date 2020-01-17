Zara отказалась обслуживать клиентов на украинском языке

Популярнейшая среди украинцев фирма не хочет украинизировать свой сайт

Одна из крупнейших мировых компаний про продаже недорогих шмоток официально заявила о том, что "украинский язык не является языком, который используют для обслуживания клиентов".

Об этом свидетельствует письмо, полученное одним из недовольных обслуживанием жителей Киева, который отправил в офис "Зары" официальный запрос, почему сайт zarahome.com не даёт возможности делать покупки с территории Украины на государственном языке.

В ответе компании сказано, что "сеть общается с украинцами исключительно на русском и английском".

Примечательно, что письмо, которое прислали украинцу, было отправлено из России. Об этом свидетельствует адрес электронной почты - [email protected] Судя по всему, работой фирмы в Украине управляют из регионального офиса испанской компании в Москве.

В отделе обслуживания клиентов Zara подтвердили, что украинский язык для клиентов в нашей стране "не предусмотрен". Кроме того,

Как известно, выход "Зары" на украинский рынок был горячо встречен многими, поскольку вещи фирмы, хоть и являются массмаркетом паршивого качества и дизайна, стоят совсем недорого.

Напомним, с 16 января этого года вся реклама в стране должна доходить до потребителей исключительно на государственном языке.