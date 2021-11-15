Запуск нового сайта, создающего рейтинг лучших казино Украины

Азарт услужливо дышит нам в спину. История игр, которые повышают градус адреналина в крови насчитывает тысячи лет. Доказано, что денежные пари имели место быть даже в Древнем Риме

В Лас-Вегас товарищи выехать тогда не могли, но в кости активно играли. На деньги. Поэтому, если задаетесь иногда вопросом: «откуда что берется?». Оттуда – из Древнего Рима.

Кстати, первое официальное казино также имеет итальянские корни. Il Ridotto – так называлась игорное заведение в центре самого красивого города на воде. И именно в Италии клуб по интересам, по азартным интересам, разумеется, стали называть казино.

В середине 17 века это было настоящей отдушиной. Люди развлекали себя задорной музыкой, делились насущными проблемами и попивали бренди. А между этим – играли. И мог бы кто подумать в то славное время, что появится возможность посещать казино, не покидая родные стены? Пару кликов, ловкость рук и никакого мошенничества. Фактически, казино онлайн – это такое же казино, такой же букет из эмоций и адреналина. И всё под соусом праздничной атмосферы Лас-Вегаса. Блюдо на выходе достойно звезды Мишлен. Система интернет-платформ работает как новые часы: вам нужно всего лишь найти своё.

Рынок онлайн-казино не знает границ. И, судя по всему, узнавать не планирует. Конкуренты вытесняют друг друга с грацией бегемота. А у игроков резонный вопрос: куда идти?

Напрасно думать, что в казино выигрывают лишь те, кто им владеет. Помните знаменитую фразу? Кто владеет информацией – тот владеет миром. И вот новый сайт для игроков luchshieonlaynkazino.com как раз об этом. Здесь вы найдете обзоры на 11 лучших казино Украины.

Luchshieonlaynkazino.com принадлжеит компании Gaming Innovation Group. GIG является ведущей компанией в области игровых технологий и предоставляет готовые решения, продукты и услуги различным операторам гейминга. Главная миссия - способствовать устойчивому росту и прибыльности партнеров компании за счет инновационных продуктов, масштабных технологий и высокого качества обслуживания.

Можно потратить недели на тщательную проверку. Можно советоваться с коллегами по игровому цеху, узнавать по своим каналам и ждать, пока кто-то за ручку отведет к успеху. А мы готовы презентовать место, где готовы протянуть эту самую руку. Главное правило – выбор за вами. Вам дана проверенная и тщательно отфильтрованная информация и только вы решаете, как с этой информацией поступить.

Нам всем необходим проверенный источник. Файл с явками-паролями от сейфа, где деньги лежат. Или сайт, где собраны лучшие казино на онлайн-платформах. Что ж, добро пожаловать в клуб.

Как это работает?

Расскажем пошагово. Это украинский проект, который начал работу 19 октября. Главная задача luchshieonlaynkazino.com – закрыть все боли и потребности игроков. Ответить на любой вопрос клиентов, дать экспертную оценку ситуации и быть тем самым другом, который выскочит на помощь ночью в тапочках и с бутылкой виски. Проект – это так называемый сборник самых честных и прозрачных обзоров на онлайн-казино (на данный момент их 11). Команда профессионалов выходит на тропу войны и уничтожает слабые звенья.

Познакомимся поближе с авторами, которые кропотливо трудятся над каждым текстом.

Собрать по крупицам данные, разведать секреты, дать отпор конкурентам, быть первыми и лучшими совершенно заслуженно – наши эксперты готовы отстоять каждую написанную букву.

Тексты Дениса Пономарева отличаются особым шармом и сильным характером. Есть статьи, которые пишутся ради выгоды и приятных бонусов. А есть опусы, которые автор наделяет своими качествами. Козырь Дениса в его категоричности и принципиальности. Он всегда сделает хорошо – просто потому что не умеет иначе. Собирая все пазлы статьи воедино, Денис проверяет каждую деталь.

София Гермова – наш автор с профессиональным журналистским образованием. Заострить свое перо до идеальности Софии удалось еще в университете. Девушка прекрасно ориентируется в спортивной теме, ловко владеет словом и можем похвастаться солидным багажом опыта. Тексты Софии – это всегда в десятку. Умение грамотно следовать техническим заданиям и при этом привносить что-то свое – это искусство.



Эксперты готовы разобраться с каждым случаем, ответить на ваши вопросы и развеять сомнения. В конце концов, ставка должна сыграть.

Будем знакомы: как выбрать казино?

Работая над созданием проекта, мы примерно понимали, как это будет. Но точного плана не было. Очевидно, что сайт должен был стать неким авторитетным порталом, которому можно абсолютно доверять. Азарт остается за пределами – здесь только спокойствие и уверенность в информации.

Есть свод правил, которому мы старались придерживаться, когда брали в работу казино. Если игровое заведение удовлетворяет наши требование – значит, может удовлетворить требования наших клиентов.

Итак, на что в первую очередь обращает внимание команда экспертов при выборе казино?

Вопрос безопасности

Первое и самое важное. Казино должно быть официально зарегистрировано, иметь лицензию и чистую репутацию. Мы обращаем внимание на органы, которые занимаются документами для казино.

Вопрос качества

С чем ассоциируется у вас казино? Ну, кроме праздничной атрибутики, женщин в мехах и звуков повизгивающих тормозов спортивных машин, которые паркуются у заведения. Казино – это гарантия качества. Вы не задаетесь вопросом какой выдержки виски льется в ваш бокал. Тоже самое и на онлайн ресурсах – все должно быть идеально. Сбой в системе, технические поломки, мерцающий экран, проблемы с сайтом – исключены.

Вопрос картинки

Сайт – это первый критерий, по которому оценивают казино. Захочется ли игроку пройти дальше? Дорогой дизайн, красочность, стиль, атмосфера «вау» - пожалуйста, получите, распишитесь. С этого сайта не хочется уходить. Здесь хочется остаться и предаться грезам о лучшей жизни. Профессиональный парадокс – сайт должен быть простым и сложным одновременно. Любой пользователь должен понять, куда «тыкнуть» за азартом.

Вопрос оплаты

Время – деньги. Казино – тоже деньги. Делая обзоры, мы делаем акцент на том, каким способом поддерживаются материальные отношения в казино. Какие способы оплаты может выбрать клиент. И как долго игрок будет ждать свою выплату. Казино с хорошим рейтингом рассчитываются с клиентами в течение суток.

Вопрос поддержки

Становясь клиентом игрового заведения, пользователь должен быть уверен в поддержки. Обратная связь, ответы на любые вопросы – желательно, чтобы «отряд спасения» работал на благо родины (читать – казино) 24 на 7.

Вопрос лояльности

Метод кнута и пряника иногда должен касаться только пряников. Поддерживать теплые отношения с клиентами, поощрять долгое сотрудничество, предлагать бонусные программы – все это делает рейтинг казино еще выше.