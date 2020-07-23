Запретить партию Шария: Киевскому суду сделали предложение

Запретить партию Шария: Киевскому суду сделали предложение

Окружной админсуд г. Киева попросили запретить пророссийскую партию Шария.

Об этом сообщает пресс-служба Фемиды.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". В то же время, истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории Украины и отменить соответствующую государственную регистрацию", - говорится в сообшении.

На данный момент суд рассматривает возможность открытия производства по данному иску.

Напомним, что…

Впервые партия Шария заявила о себе в 2019 г. во время выборов в Раду, однако пройти в парламент ее представителям так и не удалось. На данный момент вся деятельность политсилы сводится к организованным акциям протеста против Петра Порошенко и Владимира Зеленского.